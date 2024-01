Michelle Rodríguez confiesa que tenía la meta de bajar de peso desde que tenía 8 años

El año pasado Michelle Rodríguez sorprendió a todos al mostrar una nueva imagen, pues después de algunos años, la actriz decidió bajar de peso. A pesar de que constantemente defiende a los cuerpos grandes y por la aceptación, esta vez la estrella de teatro y televisión reveló que el perder tallas ha sido un proceso largo y que lo ha intentado desde los 8 años.

La actriz y cantante comenzó a darle un cambio radical a su vida, ya que después de defenderse ante las duras críticas sobre su peso, Michelle decidió perder algunos kilos. Sin embargo, esto también le trajo muchos señalamientos por parte de usuarios de redes sociales que la juzgaron fuertemente, pero la artista, de 40 años, no hizo caso a sus detractores y ha seguido compartiendo mensajes de aceptación.

Michelle Rodríguez revela que su proceso para bajar de peso fue largo

Recientemente, el programa "De primera Mano" transmitió una entrevista que le hizo a Rodríguez sobre su pérdida de peso. La actriz explicó que esto no es un proceso que haya surgido de un día para el otro, pues confesó que desde que era niña ha buscado bajar algunos kilos, por lo que tiene mucho tiempo lidiando con esta dinámica.

"Es algo muy peculiar que ahora me pregunten que cómo decidí bajar de peso, porque no es una decisión que tomé ayer. La pérdida de peso en mi vida ha estado como una meta desde que yo tenía 8 años, se ha intentado un sin fin de veces, algunas veces se ha conseguido esta meta, otras no tanto", destacó la actriz, quien también aseguró que la aceptación corporal va más allá de las tallas.

Michelle Rodríguez buscaba bajar de peso desde que era niña IG @michihart

"Siempre se toman alternativas, siempre se toman otros caminos para tu bienestar y para estar bien. Y hablando de aceptación corporal creo que lo que hay que hacer es aceptar quienes somos como somos. No que si estás delgado o estás flaco, no tiene que ver específicamente con eso, sino con el sentirte cómodo de tu andar diario", mencionó la actriz de teatro musical.

¿Cómo bajó de peso Michelle Rodríguez?

La también comediante no ha revelado cómo es que bajó tan rápido de peso, sin embargo, Michelle Rodríguez puntualizó que próximamente dará a conocer los detalles. "Yo estoy viviendo un proceso que estoy entendiendo, y que me encantará compartir porque las cosas que voy entendiendo me gusta compartirlas, porque sé que hay mucha gente que se encuentra en mí", destacó la celebridad.