Victoria Ruffo podría dejar las telenovelas y abandonar México

Victoria Ruffo tuvo un esperado regreso a la pantalla grande al participar en la película "El Roomie", sin embargo, se ha dicho que la actriz podría dejar algunos proyectos en México, como las telenovelas y mudarse de país. Es por eso que la protagonista de "La Madrastra" por fin habló de sus próximos planes, ahora que su esposo, Omar Fayad, se mudó a Noruega.

Luego de que la actriz, de 61 años, negara que se esté divorciando de su esposo Omar Fayad, y que éste se fuera a Noruega al ser nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de México en aquella nación, la prensa la cuestionó cómo es su relación actual, y si se irá a vivir junto con su marido.

Victoria Ruffo negó que se esté divorciando de su esposo Foto: Archivo

¿Victoria Ruffo vivirá en Noruega con su esposo Omar Fayad?

Durante un encuentro con la prensa Victoria Ruffo explicó, con su particular sentido del humor, que actualmente no está con su esposo debido a que en aquel país Europeo hace mucho frio, y este clima no le gusta. Sin embargo, aclaró que no descarta viajar a la nación debido a que quiere estar con Fayad, quien es padre de sus mellizos, Anuar y Vicky.

"No sé todavía porque están a menos 20 (grados centígrados) y luego con una sensación térmica de menos 27. Odio el frío, pero donde esté mi marido tengo que estar yo, así que ahí estaremos también", dijo la actriz, quien dejó ver que podría estar junto al político mexicano, sin embargo, no dio más detalles al respecto.

Victoria Ruffo indicó que en Noruega hace mucho frío IG @victoriaruffo

Victoria Ruffo deja claro que sigue con Omar Fayad

Ante la ola de rumores sobre su supuesta separación de Omar Fayad, la actriz desmintió nuevamente que estén separados y dejó claro que a pesar de todo, siguen unidos. "La verdad me vale, me dan mucha risa. El día que sea, el día que yo me separe, el día que yo haga algo pues lo van a saber", declaró la protagonista de telenovelas a los medios de comunicación.