Patricia Manterola preocupa a sus fans con inquietante mensaje sobre su salud: “no me puedo mover”

Durante las últimas horas el nombre de Patricia Manterola ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que la reconocida actriz y cantante dio a conocer que pasó tres días en cama debido a que enfrenta serios problemas de movilidad derivados de una fuerte lesión en la columna, por lo que, como era de esperarse, las palabras de la actriz preocuparon a sus miles de fans.

Fue la tarde del miércoles 17 de enero cuando Patricia Manterola difundió una serie de historias en las que dio a conocer que lleva tres días en cama y sin poder hacer nada debido a que una lesión en la columna le estaba provocando fuertes dolores que le impiden moverse, por lo que anunció que finalmente acudiría al médico pues temía que tuviera desacomodado un disco intervertebral.

Patricia Manterola no reveló cómo es que ocurrió su lesión. Foto: IG: patriciamanterola

“Qué creen? Hoy sería mi tercer día en cama, me lastimé la espalda y no me he podido levantar de la cama, yo creo que tengo un disco mal. Hoy de plano voy a tener que ir al doctor a que me revisen, porque de plano no me puedo mover, de plano no puedo hacer nada”, escribió la exintegrante de Garibaldi, quien también señaló que trató de calmar el problema con pomadas y otros remedios caseros que no le ayudaron en lo absoluto pues refirió que el dolor nunca disminuyó, por lo que decidió ponerse en manos de especialistas.

Cabe señalar que, aunque en su video, Patricia Manterola se mostró tranquila y en cama, se generó una gran preocupación entre sus fans, sin embargo, la actriz prometió mantener informados a sus seguidores sobre el diagnóstico del médico y su posterior tratamiento, asimismo, se encargó de agradecer el apoyo de su esposo, Forrest Kolb, quien ha estado junto a ella en todo momento.

Patricia Manterola preocupó a todos sus fans. Foto: IG: patriciamanterola

Patricia Manterola ya comienza su recuperación

La tarde del jueves 18 de enero, Patricia Manterola reapareció en redes sociales y a través de sus historias de Instagram difundió un video en el que lo primero que hizo fue agradecer las muestras de cariño y preocupación de sus fans, posteriormente señaló que ya estaba bajo tratamiento y que esperaba recuperarse muy pronto.

Patricia Manterola ya se encuentra en recuperación. Foto: IG: patriciamanterola

Cabe señalar que Patricia Manterola no especificó cuál fue el diagnóstico que le dieron, sin embargo, solo confirmó que se trataba de una severa lesión en la columna, incluso, compartió una fotografía de una radiografía que le hicieron, además, señaló que estaba tomando medicamentos para el dolor, relajantes musculares y que también estaba tomando una terapia de calor.

Patricia Manterola confirmóque su problema de movilidad se debió a una lesión en la columna. Foto: IG: patriciamanterola

Para finalizar, Patricia Manterola volvió a agradecer el apoyo de su esposo, Forrest Kolb, así como de sus tres hijos, asegurando que la tienen muy apapachada, además, señaló que no todo ha sido malo durante los últimos días pues ha aprovechado el hecho de estar en cama para comenzar a materializar algunos proyectos que tenía en mente desde hace tiempo, sin embargo, no quiso entrar en detalles para que no se pierda la sorpresa.