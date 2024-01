Nicho Hinojosa: Un bohemio con alma de rockero progresivo celebra 30 años de carrera

Nicho Hinojosa ha forjado una carrera en torno al esfuerzo por ser constante en su creación musical. Con 30 años como un músico de estudio y 40 desde que comenzó a interpretar o tocar instrumentos, el oriundo de Monterrey celebrará que sigue teniendo sueños por cumplir y la música es el móvil para ejecutar esto.

Con una visita a la Ciudad de México y ese público capitalino que siempre lo trata bien, Nicho está listo para presentarse este sábado 20 de enero en el Centro de Espectáculos La Maraka, escenario que por primera vez pisará y del que espera el calor de su gente, contando con Pablo Monsar como abridor.

Sin dudar que su vida profesional quedó marcada cuando grabó el álbum "En el Bar" (1999), Nicho Hinojosa sabe muy bien que es un cantautor bohemio con alma de rockero, apasionado del progresivo y siempre fiel a sus bandas icónicas cuando pone sus playlist.

Nicho cantará temas icónicos de intérpretes pop y rock. Foto: Cortesía NH.

Nicho y su arranque musical

Listo para recorrer 3 décadas de vida musical grabada en discos, Nicho sabe que hará una parada especial en los álbumes de "En el Bar", mismos que en 3 volúmenes recogieron éxitos que millones de personas conocen y que él interpretó hace más de dos décadas.

"Para mí es bien importante presentarme en La Maraka. Después de intentos, nos presentamos este 20 de enero por primera vez en La Maraka, es mi primer concierto del año e inicio de la gira", indicó Nicho Hinojosa y luego abundó.

"Se dan 30 años desde que grabé mi primer disco "Detrás el horizonte" (1993) y llevo 40 años dentro de la música, pero hace 30 que entré a un estudio a grabar en NH Récords de Nicho Hinojosa Récords. En letras, he estado que sean interesantes, un compromiso de decir cosas chidas; no todo es amor y desamor, también hay cosas a explicar que tú entiendes por la vida", recordó el cantautor regiomontano.

Conocido por ser un gran baladista con guitarra en mano, sabe que sus primeros compases fueron otra cosa.

"Ese álbum fue un proyecto que se inició con canciones hasta del rock progresivo, pasando por baladas, baladas pop, algo de rock pesado que fue con lo que yo inicié, y hasta una pieza musical sin letra que se llama 'Las guitarras por el mundo'", dijo.

Actualmente como Nicho Hinojosa para interpretar versiones de éxitos grabados "En el Bar", también lleva adelante el proyecto de La Bohemia Descarada.

"La gente conoce a Nicho Hinojosa por las canciones que hice reversión de los discos de 'En el Bar', pero hemos hecho cosas interesantes con mi proyecto de La Bohemia Descarada. Fue de Nicho Hinojosa cuando no podía usar mi nombre, trabajé con ese y lo dejé alterno a cantar y grabar lo que yo quiera sin lastimar mi proyecto de reversiones o covers", enfatizó.

Rockero progresivo que vive de la bohemia

Aunque se vea constantemente a Nicho Hinojosa con una guitarra acústica, la realidad es que su alma pide a gritos tener un eléctrica en las manos. Por ello, es que reveló su pasión por el rock progresivo.

"El rock progresivo es algo que desgraciadamente lo he dejado como ejecutor, no lo he dejado como escucha. Como ejecutor el año pasado grabé algo con un grupo de Monterrey y es de corte duro, rock progresivo que empieza con un planteamiento de qué piensa uno de nuestros antepasados, ahí cuento la historia y cambia -como es el rock progresivo- tanto de ritmos como progresiones musicales en la armonía, melodía y dura como 9 minutos", detalló.

Por lo tanto, Nicho admite que esa pasión la ha pasado a su etapa como productor de otros rockeros, algo que también disfruta mucho pero que no presenta en sus conciertos por una importante razón.

"Todavía hago algunas cosas así. Hace poco le pasé unas rolas a un grupo llamado Mamíferos habituales, también de rock progresivo. Lo sigo haciendo porque me gusta, pero no lo puedo ofrecer ante la gente porque necesitaría más que una guitarra, pero sí es el género que más disfruto del rock progresivo", confesó.

Ante lo anterior, compartió cuáles son sus bandas favoritas y qué le gusta tocar de ellos en vivo.

"Mi grupo favorito, que ahorita ya no está completo, es Yes. También me gusta Kansas, Rush, King Crimson, Emerson, Lake & Palmer, de esos grupos que están extintos o divididos pero de todos modos voy a los conciertos", admitió entre risas.

Luego, prosiguió en otros tonos del rock:

También el rock argentino, el rock en tu idioma que hicieron Caifanes, Neón, Ritmo Peligroso. Me gusta El Tri, pero bastante. En los shows tocó algunas canciones de rock argentino, El Tri, otras más como 'Cuando seas grande' de Miguel Mateos que todos conocen o 'Música Ligera' de Soda Stereo", adelantó.

"En el Bar" fueron los discos más exitosos de Nicho Hinojosa. Foto: Especial

En contra del reggaetón y sueña con un dueto con El Tri

Si algo motiva a Nicho es crear más canciones bien hechas y colaborar con otros artistas. Ante esto, confesó que no le gustan los "nuevos géneros" que surgen.

"Esta onda de los nuevos géneros musicales es un mugrero. Es una prueba para la gente que hacemos música y buscamos que las letras tengan un contenido, que haya pensamientos. Te dicen nada balbuseando, es una prueba para que nos juntemos y no muera la música con contenido, poesía, historias, en lugar de mentarnos la madre", definió claramente.

Comprensivo con la rebeldía natural de los jóvenes, recordó a compañeros que desde las décadas de los 70 u 80, pugnaban con sus rolas.

"La canción urbana no es sólo lo que escuchamos últimamente. Yo recuerdo a Rockdrigo, el papá de Amandititita, me encantaría grabar una de sus canciones como 'Oh, yo no sé', La canté antes de ser conocido por 'En el bar', ahí tenía rolas de Jaime López, Ricky Luis, El Mastuerzo, lo canté estando de peña en peña. No me vas a escuchar cantando algo como lo que suena ahora", prometió.

Para rematar, admitió que luego de producirle dos discos a Pedro Vadhar y cumplir así un sueño, retomó la idea de anhelar una grabación con su amigo Alex Lora de El Tri.

"Estaría de poca madre, sería uno de mis sueños con El Tri. Conozco a Alex Lora desde un Teletón en El Salvador, nos hicimos camaradas y tengo una guitarra firmada por él, podría decir que soy su amigo. Pero de eso pedirle que cantemos una canción juntos... se lo pidió Armando Manzanero y le dijo que sí; Manzanero me pidió grabar también y le dije que sí, ya hay un acercamiento de ambos", contó Hinojosa.

Para lograrlo, ya mismo tiene un par de canciones de El Tri en su show, específicamente: "En el show canto 'El ADO' y 'Cantinero' y estoy buscando una canción que quede más al estilo que yo hago, sin 'romantiquearla' pero sí ponerle el estilo que yo hice. En 'Loca' de Alejandra Guzmán, yo le puse punch. Así quiero hacer con una rola de Ivan Lins, otra de Pedro Aznar, El Tri y así me voy". culminó.

Espera grabar más temas en reversiones. Foto: Cortesía NH.

NICHO HINOJOSA EN FRASES

"Los discos de 'En el Bar' marcaron un antes y después en mi carrera. Antes de esos discos mis canciones eran mías un 80% y otras de compañeros. Agradezco a la gente y a partir de ahí es como van a conocer a Nicho Hinojosa hasta que se muera"

"Como productor de eventos, voy a presentar en Monterrey a: Amaury Gutiérrez Ricky Luis, Lazcano Malo, al hijo de Napoleón"

"He sido productor del proyecto Tributo a Tropical Panamá donde participan bandas como la de Jonás de Plastilina Mosh, o el otro grupo de Inspector"

