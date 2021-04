El guitarrista Robert Fripp reclutó a Greg Lake (bajista), Michael Giles (batería) e Ian McDonald (teclados) para grabar el primer álbum de progresivo de la historia. Publicado en el otoño de 1969, «In The Court Of The Crimson King», suena atemporal a su época.

A lo largo del álbum, el jazz se fusiona con el rock donde, además de los instrumentos convencionales se utilizaron arreglos de vientos, melotrón, moog y timbales.

Un sonido diferente

Abre la apocalíptica «21st Century Schizod Man», donde resalta el riff de guitarra que juega con un saxofón chillante. Una obra de arte. «I Talk To The Wind» es un tema tranquilo con un sonido de vientos de una belleza mientras Lake susurra una letra engañosamente sutil.

A pesar de su letra pesimista, «Epitaph» es un hermoso tema que mezcla texturas de manera brillante. Le sigue «Moonchild» que los brinda un interludio jazzístico que se prolonga por más de seis minutos. Cierra la canción que nombra al disco, un tema con elementos de música clásica.

El rey carmesí

«In The Court Of The Crimson King» fue el único álbum que grabó King Crimson con la alineación original y alcanzó la 5ta posición en Inglaterra, mientras que en Estados Unidos obtuvo la posición 28.

La portada es una obra de arte realizada por el programador informático Barry Godber, amigo de la banda. Muestra al 'Hombre Esquizoide', mientras que al interior del álbum está el 'Rey Carmesí'. Una de las mejores cubiertas de todos los tiempos.

El Progresivo descansa a la sombra de este álbum.

Álbum publicado un 10 de octubre de 1969.

Foto: Discogs.

Por RODRIGO CASTILLO.