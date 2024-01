¡Dua Lipa ya conoce a Wendy Guevara!, los nombres de las famosas se apoderan de TikTok por esta razón

Una de las cantantes más queridas a nivel mundial es Dua Lipa, quien con su talento, carisma, belleza e influencia en la moda se ha coronado como la sensación entre millones de personas; sin embargo, su nombre se volvió tendencia en los últimos días en TikTok por su "parecido" con la influencer Wendy Guevara. Cabe destacar que después de ganar "La Casa de los Famosos", la mexicana también ganó relevancia por ser la primera mujer trans en ganar un reality show.

Pero su relación con Dua Lipa nada tiene que ver con lo anterior, sino con lo icónicas y virales que ambas resultan. De hecho, recientemente los fans de ambas se mostraron más emocionados que nunca porque ya se conocen o al menos gracias a un video viral de la plataforma.

Dua Lipa reacciona a un video de Wendy Guevara y las redes estallan

Desde hace algunos días en TikTok no se deja de hablar de lo que pasó entre las famosas, aunque de forma indirecta, y todo gracias a un video viral que le hicieron los fans mexicanos a Dua Lipa y al que más tarde la cantante reaccionó. En él, se observa a Wendy con un look idéntico al cabello rojo con el que la intérprete de "One Kiss" presumió desde finales del año pasado.

El video que llamó la atención de la cantante británica fue compartido por la cuenta de @estamosperdidas4k y en él se ve a la influencer manejando mientras platica con sus seguidores, pero lo que llamó la atención es su peluca roja con un corte bob. "Dua Lipa luciendo su nuevo look", se lee mientras que en el fondo se escucha la canción "Houdini". Aunque muchos pensaron que era una broma o noticia falsa que se volvió viral, lo cierto es que la intérprete sí reaccionó.

La grabación tiene 1.1 millón de reproducciones, y al buscar el perfil oficial de la también modelo en TikTok y dirigirse a la sección de "me gusta" se revela el contenido con el que ha interactuado recientemente. Aunque el contenido con el que recientemente interactuó muestra tutoriales de peinados, bailes, moda o mensajes de sus fans, también destaca el video donde aparece Wendy Guevara.

"Dua Lipa me dio like jajaja", "Dua Lipa lo compartió en IG", "cuál Dua Lipa, ahí se ve claramente que esa es Karol G", "no es broma, Dua Lipa sí le dio like","muero", "auxilio, no les creía pero Dua Madre Lipa sí le dio like. Te amamos reinota", "pensé que era otro anunció de Dua Lipa de TikTok" y "¿Qué se siente que Dua Lipa le dio como a tu video?" son algunos de los comentarios que se leen en la red.