'Poor Things', 'Past Lives': FECHAS de estreno en México de las películas favoritas a los OSCARS 2024

La temporada de premios 2024 ya comenzó con la entrega de los Globos de Oro y oficialmente la carrera por el Oscar está arrancando. Varias películas se disputan la codiciada estatuilla, pero solo una se llevará el premio a casa.

ya comenzó con la entrega de los y oficialmente la carrera por el Oscar está arrancando. Varias películas se disputan la codiciada estatuilla, pero solo una se llevará el premio a casa. Los Globos de Oro dejaron ver cuáles podrían ser las películas nominadas a los Oscars 2024. Aquí te decimos cuándo se estrenan en México.

La temporada de premios 2024 es una serie de eventos que abarcan desde enero hasta marzo de este año en el que diversas organizaciones cinematográficas entregan los premios a lo mejor del cine y la televisión en Estados Unidos. La importancia de estos eventos radica en que aquellos que reciban los trofeos, inmediatamente se convertirán en artistas de mayor categoría y por lo tanto más cotizados.

Los premios de mayos prestigio y quizá los más famosos son los Oscars, las estatuillas doradasque entrega la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos, y que actores y directores codician a lo largo de su carrera. Las nominaciones a los premios Oscar 2024 se darán a conocer el 23 de enero de 2024 y la ceremonia de premiación será el domingo 10 de marzo.

Estas son las cintas que están en la competencia para ser nominadas a Mejor Película en los Oscars 2024:

The Holdovers

Anatomy of a fall

Poor things

Los Colonos

Past Lives

May December

Perfect Days

The Zone of Interest

Ferrari

The Iron claw

All of us strangers

¿Cuándo se estrenan en México las películas que buscan ser nominadas a los premios Oscar 2024?

Estas son las fechas en las que llegarán a los cines mexicanos las cintas que están en la carrera por el Oscar en este 2024 y que cobrarán notoriedad durante la temporada de premios.

The Holdovers

Fecha de estreno en México: 18 de Enero

Paul Giamatti ganó el Globo de Oro 2024 como mejor actor por su interpretación de un maestro en esta comedia dramática dirigida por Alex Payne.

Anatomy of a Fall

Fecha de estreno en México: 25 de enero

Esta cinta europea dirigida por Justine Triet se llevó cuatro premios Globos de Oro 2024: Mejor Película en Lengua No Inglesa, Mejor Guion, Mejor Actriz de Drama y Mejor Película Dramática. Es la favorita para llevarse el Premio Oscar 2024 a Mejor Película Extranjera.

Poor Things

Fecha de estreno en México: 25 de Enero

La película dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone es una de las más esperadas en México. Su protagonista se llevó 7 Globos de Oro, convirténdose en la producción más premiada del 2024.

Los Colonos

Fecha de estreno en México: 25 de Enero

La película chilena dirigida por Felipe Gálvez narra la historia de un mestizo chileno; Maclenan, un militar inglés y Bill, un mercenario estadounidense, emprenden una expedición a caballo para delimitar y reclamar las tierras que el Estado le ha otorgado a José Menéndez. Lo que parece ser una expedición administrativa, se transforma en una violenta cacería de onas, los nativos del archipiélago de Tierra del Fuego

Past Lives

Fecha de estreno en México: 1 de Febrero

Esta película que está enamorando al público y a la crítica puso en el mapa hollywoodense a la actriz Greta Lee. Aunque no ganó en su categoría de los Globos de Oro, ya es considerada una brillante intérprete y seguro la veremos más seguido en grandes producciones.

May December

Fecha de estreno en México: 8 de Febrero

Esta cinta dramática es protagonizada por Natalie Portman y Juliane Moore. La controversial historia está siendo apaludida por la crítica y abre la conversación sobre el grooming que ejerce una mujer madura sobre un chico apenas adolescente.

The Iron Claw

Fecha de estreno en México: 22 de Febrero

La cinta dirigida por Saean Durkin pone de nuevo el mapa a Zach Efron. Su feroz interpretación del luchador Kevin Von Erich. El actor se consolida como un intérprete de drama y está en la competencia para ganar su primera nominación a los premios Oscar 2024.

All of us Strangers

Fecha de estreno en México: 29 de Febrero

Por primera vez veremos un romance gay en la pantalla grande. La película protagonizada por Paul Mescal y Andrew Scott ya es la sensación en Estados Unidos y ha convertido a la pareja de protagonistas en los actores de moda gracias a sus brillantes interpretaciones.

¿Dónde ver el calendario de la temporada de premios 2024?

Antes de los Oscars 2024, habrá cuatro ceremonias de premiación en Estados Unidos. Los próximos premios en ser entregados son los Emmy 2024 este próximo lunes 15 de enero. Consulta el calendario completo de trofeos a lo mejor del cine y la televisión en la siguiente nota:

Temporada de Premios 2024: Guía para entenderla y CALENDARIO de fechas de todas las ceremonias