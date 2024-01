Temporada de Premios 2024: Guía para entenderla y CALENDARIO de fechas de todas las ceremonias

Uno de los eventos más esperados de los primeros meses del año, es la temporada de premios . Un conjunto de ceremonias de premiación que galardonan a lo mejor del teatro, cine y televisión del último año en Estados Unidos y que reúnen a las estrellas de Hollywood del momento.

La temporada de premios 2024 ya dio comienzo de manera oficial este domingo 7 de enero con la entrega de los Globos de Oro. Es tradición creer que estos galardones son la antesala para los Premios Oscar, considerados el máximo trofeo que los trabajadores de la industria del cine pueden recibir en su carrera, debido al enorme prestigio que representan. Pero antes de llegar a la estatuilla dorada, nos esperan varias premiaciones.

Glamour y talento se reunirán en las alfombras rojas de la temporada de premios 2024

Son 8 ceremonias de premiación las que abarcan la temporada:

Globos de Oro

Critics Choice Awards

Premios Emmy

Premios Grammy

Premios BAFTA

Premios SAG AFTRA

Premios Oscar

Premios Tony

Calendario de la temporada de premios 2024

Globos de Oro 2024

Estos premios se entregaron este 7 de enero en Estados Unidos. Los grandes ganadores de la noche fueron las series 'Succesion' y 'The Bear' que ganaron el Globo de Oro a mejor serie dramática y mejor serie de comedia respectivamente. Además, sus intérpretes también se llevaron los premios a Mejor Actor y Mejor Actriz, consolidando a estas historias como lo mejor de la televisión norteamericana.

Billie Eillish se alzó con un trofeo por su canción original 'What Whas I Made For' para la película Barbie. Y la película 'Oppenheimer' fue la gran ganadora de la noche con premios a Mejor Director (Christopher Nolan), Mejor Actor (Cillian Murphy) y Mejor Película.

Las apuestas están en que estos premios al cine se repetirán en los Oscar 2024 y Cillian Murphy se alzará como el gran ganador en la categoría de Mejor Actor.

Critics Choice Awards 2024

Fecha: Domingo 14 de enero

Estos premios son otorgados por la Broadcast Film Critics Association y otorgan trofeos a lo mejor del cine y la televisión en Estados Unidos durante el año 2023. La cita para las celebridades es en el hotel Fairmont Century Plaza de Los Ángeles, en donde desfilarán las estrellas que hicieron un trabajo notable en la actuación, dirección, música, vestuario y fotografía.

¿Dónde ver los Critics Choice Awards en México?

La transmisión se hará en exclusiva por el canal de paga TNT en México.

Premios Emmy 2024

Fecha: Lunes 15 de enero

Considerada una de las ceremonias de premiación más prestigiosas en Estados Unidos. Los premios Emmy otorgan un galardón a lo mejor del cine y la televisión norteamericanos, divididos en 26 categorías. La ceremonia será en el hermoso Peacock Theater en Los Ángeles, a donde se darán cita las estrellas de Hollywood.

Actualmente, Zendaya es una de las actrices favoritas en Hollywood

¿Dónde ver los Premios Emmy 2024 en México?

Los Emmy Awards 2024 se podrán ver en exclusiva en el canal TNT.

Premios Grammy 2024

Fecha: Domingo 4 de febrero

Esta es la prestigiosa ceremonia de premios a lo mejor de la música en Estados Unidos. Los Grammy reúnen a los músicos y cantantes más reconocidos a nivel mundial y el público puede disfrutar de presentaciones únicas de sus artistas favoritos en el Los Angeles Convention Center, West Hall.

En esta ocasión, Taylor Swift, Olivia Rodrigo y Miley Cyrus dominan las listas de nominaciones. ¡Poder femenino!

¿Dónde ver los Premios Grammy 2024 en México?

Premios BAFTA 2024

Fecha: Domingo 18 de febrero

Los British Academy Film Awards, mejor conocidos como BAFTA Awards, se llevarán a cabo en el Royal Festival Hall de Londres y se caracterizan por la presencia de la realeza en la ceremonia de premiación. Los nominados aún no se dan a conocer. Será el 18 de enero cuando se conozca a los candidatos a llevarse el elegante trofeo que otorga un gran prestigio a quien lo gana.

¿Dónde ver los Premios BAFTA 2024 en México?

Screen Actors Guild Awards 2024

Fecha: Sábado 24 de febrero

Los SAG-AFTRA premian a lo mejor del cine y la televisión, además de que incluyen galardones al desempeño de los stunts o dobles de acción, los actores que arriesgan su integridad para que las estrellas principales de las películas no sufran daños durante el rodaje.

¿Dónde ver los SAG Awards 2024 en México?

En esta ocasión, serán transmitidos en vivo por la plataforma de streaming Netflix.

Premios Oscar 2024

Fecha: Domingo 10 de marzo

Los premios más famosos, que más atención generan y que más polémica han creado a través de los años son los premios de la Academia mejor conocidos como los premios Oscar. La estatuilla dorada con forma de hombre, es una de las más codiciadas y hay actores y directores que dedican su carrera a llevarse este premio.

Los Oscars son quizá la estatuilla más codiciada por las estrellas de Hollywood

El drama no puede faltar en los Premios Oscar 2024 y el público ya está a la expectativa de qué se pondrán las celebridades para desfilar por la aflombra roja y quién se llevará el tan anhelado premio. Los nominados se conocerán hasta el 23 de enero de 2024.

¿Dónde ver los Premios Oscar 2024 en México?

La gala será transmitida a través del canal de paga TNT.

Premios Tony 2024

Fecha: 16 de junio

Esta ceremonia marca el final de la temporada de premios 2024 en Estados Unidos y entrega estatuillas a lo mejor del teatro en Estados Unidos. Se llevará a cabo en el Lincoln Center for the Performing Arts en Nueva York y la lista de nominados aún no se da a conocer.