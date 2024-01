Mamá de Toño de Nigris arremete contra su nuera por la muerte del futbolista: “ella lo mató”

Leticia Guajardo, la polémica matriarca de la Dinastía De Nigris, protagonizó una nueva controversia en redes sociales durante las últimas horas debido a que ahora arremetió contra su exnuera, Sonia Guerra, a quien señaló de ser la principal responsable de la muerte su hijo, Antonio de Nigris, quien perdió la vida hace catorce años cuando se encontraba en la cumbre de su carrera futbolística.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que estas delicadas declaraciones que hizo Leticia Guajardo fueron realizadas durante una transmisión en vivo en la que habló del distanciamiento que hay entre ella y su polémico hijo, Poncho de Nigris, quien en días recientes la calificó como una mujer intolerante, además, la señaló de pelear con todo el mundo, incluyendo sus nueras, en especial con Sonia Guerra, esposa de “El Tano” de Nigris y fue aquí donde salió a colación la muerte del futbolista.

Sigue leyendo:

"Para que respete”: Poncho de Nigris asegura que educa a sus hijos con golpes y no le importa el qué dirán

Mamá de Poncho De Nigris se va contra Marcela Mistral: asegura que le pateó la maleta y que la quería vestir de "bruja"

Doña Lety se encuentra alejada de sus hijos debido a su polémica personalidad. Foto: IG: leticiagdn_????

Doña Lety culpa a su exnuera de la muerte de su hijo "El Tano" de Nigris

Luego de haber nombrado a Antonio de Nigris, Doña Lety, como también se conoce a la ahora influencer, aprovechó para aclarar que ella no tuvo ningún tipo de responsabilidad en el fallecimiento de su hijo y fue aquí donde señaló directamente a su exnuera, Sonia Guerra, pues aseguró que fue ella quien alentó al jugador a seguir su carrera con la intención de que siguiera llevando dinero a su casa, asimismo, responsabilizó a un médico, cuyo nombre es Mario Benadivez, a quien en otras ocasiones anteriores ya ha atacado.

“Yo no lo maté, yo lo entregué vivo, sano a la esposa, yo no tuve la culpa de que él se muriera, fue la esposa y el doctor. A la esposa le valió madre su salud, ella prefirió que siguiera jugando por dinero, ella lo mató, lo animó a que arriesgara su vida y pues no duró nada mi niño, tan buen hijo, tan buen hermano, tan buen todo”, fueron las palabras de Doña Lety.

Para finalizar, la mamá de Poncho y Aldo de Nigris señaló que todo lo malo que se dice sobre su persona es una auténtica difamación, además, aseguró que pretende cuidar al máximo su salud para no darles molestias a sus hijos, con quienes, como se dijo antes, está distanciada

"El Tano" de Nigris falleció en noviembe de 2009. Foto: IG: leticiagdn_

“Ay pues que les digo, soy la peor mamá del mundo, soy una mujer de la calle, soy una mujer de antros, soy una mujer de maquinitas y soy una mujer borracha y fumadora, ¿eso es lo que quieren que sea? Pues no lo van a lograr porque yo me tengo que cuidar mi templo de cuerpo, porque yo me voy a cuidar para no estar dando lata para que no digan que están gastando dinero en mí, así es que bendiciones y solo quería aclarar que todo es mentira, es una difamación”, concluyó Leticia Guajardo.