RBD: ¿Cuántos millones de dólares presuntamente les robó su manager?

A pesar de su exitosa gira de reencuentro, RBD estaría enfrentando problemas con sus finanzas, debido a que presuntamente su exmanager, Guillermo Rosas, les robó millones de dólares durante este "Soy Rebelde Tour", esto de acuerdo al programa de espectáculos Ventaneando, en donde se dieron detalles al respecto del caso.

En las últimas semanas, se reveló que los integrantes de RBD despidieron a su manager, quien fue pieza clave para el reencuentro de la banda, pues él fue la persona que organizó desde el concierto online que dieron en pandemia, hasta algunas fechas en Estados Unidos. Sin embargo, el empresario habría cometido un desfalco a los cantantes, por lo que decidieron relevarlo del proyecto.

¿Cuántos millones de dólares le robaron a RBD?

Este martes 9 de enero, el programa Ventaneando dio una actualización del caso, y dio a conocer cuál es la cantidad que presuntamente le robaron a RBD. De acuerdo a la información que comunicó Daniel Bisogno, el exmanager del grupo supuestamente los desfalcó con alrededor de 100 millones de dólares.

Asimismo, los comunicadores del programa de espectáculos, explicaron que Guillermo Rosas también sería el dueño del nombre de "Soy Rebelde Tour", por lo que los artistas se verían afectados ante esta problemática.

"Este hombre (Guillermo Rosas), produjo la gira, trabajó en la producción y es el dueño del nombre de la gira", dijo Pati Chapoy, quien le dio paso a los comentarios de Bisogno: "resulta que al parecer hay un desfalco, se habla de 100 millones de dólares. No es que le robaran una faldita a Anahí, son 100 millones de dólares de todo esto que se juntó", destacó el actor y presentador de televisión.

Así habló Maite Perroni del desfalco de RBD

Antes de que terminara el tour, Maite Perroni confirmó que habían terminado la gira solos, no obstante, decidió no dar detalles sobre el tema del desfalco. “En este momento no podemos hacer ningún tipo de declaración que haga un señalamiento así (desfalco) solamente es que estamos haciendo el cierre administrativo del tour y más adelante podremos tener más claridad de las cosas”.