¿Poncho Herrera fue al Estadio Azteca? comparte foto del último concierto de RBD

Después de que RBD cerrara su gira en el Estadio Azteca, su ex compañero Poncho Herrera reapareció en redes sociales para compartir una foto de los integrantes de la banda de pop en el escenario. El actor acompañó la imagen con un pequeño texto en el que les demostró su cariño y respeto, pues a pesar de que no se unió al reencuentro del grupo, está orgulloso de lo que han logrado.

La noche de este jueves 21 de diciembre, fue el último concierto del "Soy Rebelde Tour" en el Estadio Azteca. En este show no solo se reunieron fanáticos de la banda, sino también varias celebridades, entre las que estuvieron aquellos que fueron parte de la telenovela. Tanto los admiradores, como los artistas, unieron sus voces para corear éxitos como "Sálvame" y "Tras de mi".

RBD tuvo su último concierto en el Estadio Azteca IG @rbd_musica

¿Poncho Herrera estuvo en el concierto de RBD?

Uno de los grandes ausentes durante la gira fue Alfonso Herrera, quien decidió no unirse al reencuentro debido a que prefirió su carrera como actor. A pesar de que ya había adelantado que no acudiría a los conciertos en la Ciudad de México, muchos de los fanáticos estaban ilusionados con que hiciera una aparición especial, sin embargo, hasta el momento se conoce que esto no le fue posible debido a su apretada agenda.

En tanto, la mañana de este viernes, el actor que le dio vida a "Miguel" en la telenovela "Rebelde" compartió en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje acompañado de una foto de sus ex compañeros en el escenario. En el escrito Herrera, de 40 años, mostró el cariño que les tiene y lo feliz que está de verlos otra vez juntos en un concierto.

"Que felicidad verlos llevar tanta alegría a tantas personas. ¡Enhorabuena por el cierre de la gira!", colocó en el escrito Poncho Herrera, quien desde el principio del tour les ha mandado mensajes de ánimo a Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann, los cuales también le desean mucho éxito en su carrera en el cine y la televisión.

Poncho Herrera manda mensaje a sus ex compañeros de RBD X @ponchohd

Así reaccionan los fans de RBD tras la foto de Poncho Herrera

Como era de esperarse, las reacciones de los fans de RBD no se hicieron esperar, pues la mayoría también le mandaron buenos deseos: "Lo cariño es lo más importante y RBD es una familia allá de los escenarios. Gracias por esto, gracias por toda nuestra historia. Te amamos!". Sin embargo, no se salvó de las críticas:

"Por gratitud con ellos, con el público y con tu carrera, debiste asistir como espectador a alguno de los 54 conciertos, o al menos por decencia" , "Tenías que ir ahí" y "Te extrañamos mucho y llegamos a pensar que si estaría ahí presente, hubiera sido bonito", son algunos de los comentarios que se pueden leer.