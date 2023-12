¿Christian Chávez molesto con Poncho Herrera? ya no quiere que le pregunten por el ex RBD

Christian Chávez pidió a la prensa que ya no le pregunten por la ausencia de Poncho Herrera en la gira de RBD. Estas declaraciones surgen después de que el actor rechazara unirse a sus compañeros para el reencuentro, y que el grupo de pop esté a punto de terminar su tour con gran éxito en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El cantante de "Libertad" asistió al evento por los 10 años de la plataforma de música Spotify, en donde al caminar por la alfombra roja tuvo un encuentro con la prensa. El integrante del grupo de pop indicó que aún está impresionado de cómo sus fans han llenado todos los conciertos en los que se presentaron, tanto en Estados Unidos, Brasil, Colombia y México, por lo que agradeció el cariño del público.

Sigue leyendo:

Christian Chávez sorprende con sus icónicos vestuarios en los conciertos de RBD, ¿quién es su diseñador?

Pedro Sola crítica a Christian Chávez por sus looks en la gira de RBD: “Ya me parece una cosa horrible”

Christian Chávez no quiere que le pregunten por Poncho Herrera

Como era de esperarse, los reporteros lo cuestionaron sobre si no siente la ausencia de Alfonso Herrera, quien decidió rechazar la invitación para regresar a los escenarios con sus excompañeros, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian. Al respecto, indicó que está cansado de que le pregunten sobre este tema, ya que desde un inicio el ex RBD había sido claro que no participaría.

“Él ya está cansado de que le pregunten y nosotros también ya estamos cansados de que nos pregunten, porque eso fue muy claro desde el inicio", dijo Chávez, quien también resaltó que el protagonista de películas es muy buen histrión y por eso decidió sobre su carrera en la industria, por encima de un reencuentro con los intérpretes de "Tras de mí".

Poncho Herrera no participó en "Soy Rebelde Tour" IG @rbd_musica

“Poncho es un gran actor y él decidió sobre su carrera. Entonces nosotros lo respetamos, lo queremos y lo amamos. Ya también le digo a los medios de comunicación: 'Dejen en paz a Poncho'. Los fans lo entienden, eso se ha visto en los escenarios. Realmente la gente lo entiende. De pronto ya digo dejen a mi pobre Ponchito", concluyó su mensaje Christian Chávez, quien defendió al actor, evidenciando que tienen una buena relación.

¿Por qué Poncho Herrera no participó en el reencuentro de RBD?

En tanto, Poncho Herrera decidió seguir con su carrera de actor en lugar de estar en el reencuentro de RBD. A pesar de que su ausencia ha causado muchas especulaciones, el histrión, de 40 años, ha mostrado que apoya a sus compañeros y se siente feliz del éxito que han tenido durante la gira. Aunque ha tratado de ya no dar declaraciones al respecto, en su última entrevista recalcó "sigo siendo rebelde".