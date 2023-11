Pedro Sola crítica a Christian Chávez por sus looks en la gira de RBD: “Ya me parece una cosa horrible”

RBD goza de un arrollador éxito con su regreso a los escenarios, pero esto no ha evitado la polémica con algunos de sus integrantes. Entre ellos Christian Chávez, quien acapara las miradas en cada concierto con los impactante atuendos como el más reciente con un sostén de guitarras que llevó a Pedro Sola a lanzar fuertes criticas contra el cantante extremando su desacuerdo.

Pedrito Sola se lanza contra Christian Chávez

La agrupación llegó a Guadalajara, Jalisco, como parte de su gira y una vez más Christian Chávez acaparó los reflectores luciendo un sostén elaborado por pequeñas guitarras con el que hizo un homenaje a Thalía, pues es similar al que usó la cantante hace más de 25 años.

“Ya me parece una cosa horrible”, dijo el conductor de “Ventaneando” sobre los looks de Christian Chávez y, aunque reconoció el talento del cantante, añadió: “Él me cae perfecto y me gusta mucho laque hace como actor y todo, pero de repente creo que, por ejemplo, este atuendo copiándole a Thalía no me gusta”.

Christian Chávez responde a críticas

Un traje de charro en color rosa y vestirse como Anahí durante su concierto en Brasil, son algunos de los looks con los que el actor que dio vida a Giovanni Méndez en la telenovela “Rebelde” ha logrado dividir opiniones. Por este motivo no dudó en responder a las críticas con un contundente mensaje en sus redes sociales.

“Para las personas que se sintieron ofendidas lo siento mucho, no es un traje de charro, no soy charro, simplemente es una interpretación a la mexicanidad, es un show. No estoy en una competencia de charro, respeto mucho a esa comunicad y si se sintieron agredidos lo siento, pero en ningún momento fue así”, dijo.