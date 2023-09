Olivia Rodrigo estrena su álbum 'Guts': el triste significado de 'Logical' que deja en shock a sus fans

Olivia Rodrigo es noticia por el estreno de su nuevo álbum titulado "Guts". La cantante de 20 años ha utilizado sus plataformas digitales para anunciar que su nueva producción ya está disponible, donde cuenta todas sus experiencias personales camino a la vida adulta. Además, la artista vuelve a demostrar que es una auténtica máquina de crear canciones únicas.

Su nuevo trabajo cuenta con 12 canciones y una de las que ya se posicionó en las plataformas digitales es “The grudge”. En YouTube superó las 20 mil vistas en las primeras 8 horas y en Spotify se volvió una de las canciones más reproducidas de la semana a nivel mundial.

¿Cuál es el significado de Logical?

Por otro lado, la canción “Logical” está llamando la atención debido a que su letra guarda un triste significado y habla de un amor tóxico. Según los fans, este tema estaría dedicado a su ex novio, Zack Bia -de 27 años-, quien es un productor y ejecutivo discográfico.

Las referencias a Zack Bia en “Logical” serían en la frase “And I fell for you like water. Falls from the February sky” (Y me enamoré de ti como el agua. Cae del cielo de febrero). Recordemos que Olivia Rodrigo y Zack Bia se conocieron en febrero de 2022.

Sin embargo, la letra de “Logical” de Olivia Rodrigo tiene aún más referencia de amor y desamor. Habla de un amor manipulador y tóxico, en el cual se presentan varias complejidades y la irracionalidad de una relación amorosa. También se expresa cómo es que uno puede estar a disposición de alguien que no entrega lo mismo que tú.

Es importante mencionar que el disco “Guts” promete posicionar a Olivia Rodrigo nuevamente entre las artistas más escuchadas. Cabe mencionar que fue declarada 'Artista del Año en 2021' según la revista Time y, a lo largo de su carrera, fue nominada a siete GRAMMYs por 'Sour', su primer álbum, de los cuales se acabó llevando tres galardones.

