La película en Prime Video que te va a dejar con muchas dudas sobre tu relación amorosa actual

Cada opción cinematográfica que podemos encontrar en las distintas plataformas de streaming como Prime Video, Netflix o HBO Max, contienen un fuerte mensaje o simplemente logran entretener al público de una particular manera; así sucede con una recomendación que te hacemos para disfrutar esta semana en compañía de tus seres queridos o bien, con tu pareja.

Se trata de la cinta estadounidense disponible actualmente dentro de Prime Video, la cual lleva por título “The one i love”, la cual fue lanzada en 2014 y que ahora se encuentra entre el contenido más querido y favorito de muchos usuarios, pues hace cuestionar sobre las relaciones de pareja o sentimentales, las cuales pueden encontrarse en su punto de quiebre o justo a tiempo antes de que se rupture por completo.

¿De qué trata “The one i love”?

La película se encuentra dentro de la ciencia ficción, el drama, el romance y el suspenso bajo la dirección de Charlie McDowell y protagonizada por Mark Duplass y Elisabeth Moss, la cual resulta cuestionable respecto a nuestra vida amorosa, así como la posibilidad de estar con una versión “mejorada” de la persona que consideramos “nuestra otra mitad” partiendo de una idea sobre el amor romántico en donde la otra persona debe ser prácticamente perfecta.

“The one i love”, sigue la historia de Ethan y Sophie, una pareja que se encuentra en el posible fin de su matrimonio, por lo que deciden acercarse con un especialista dedicado a la terapia de pareja pero con ciertos métodos que podrían ayudar a reconectar a la pareja, esto luego de que ella ya no confía en él, y donde él se siente dentro de una rutina que no tiene fin.

Ante ello, el terapeuta sugiere que hagan un viaje de fin de semana que consiste en un retiro a una propiedad en donde podrán disfrutar, descansar y reconectar para poder salvar su matrimonio; aceptan ir, pero a los pocos días descubren que en realidad se perciben totalmente diferentes o fuera de lo normal, lo cual solamente los alerta e intriga.

FOTO: Prime Video

Ficha técnica

Título original: The One I Love

Año: 2014

Duración: 91 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Charlie McDowell

Guion: Justin Lader

Reparto

Música: Danny Bensi, Saunder Jurriaans

Fotografía: Doug Emmett

Compañías: Radius TWC, Duplass Brothers Productions

Género: Romance, drama y fantasía

FOTO: Prime Video

