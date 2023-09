Estos son los actores coreanos 'cuarentones' que siguen robando corazones

Los dramas coreanos, también conocidos como K-dramas, han ganado una gran popularidad en todo el mundo en los últimos años. Estas producciones, que combinan romance, comedia, acción y drama, han cautivado a los espectadores de todas las edades y nacionalidades.

Estas series se han convertido en vitrina para muchos jóvenes actores que hoy son ídolos mundiales. Sin embargo, hay un grupo de intérpretes que, a pesar de haber superado los 40 años, siguen siendo muy populares y atractivos. Además, su madurez y experiencia les permite asumir roles más complejos y desafiantes, lo que les ha valido el reconocimiento de la crítica y el público.

5 actores de dramas que a sus 40 siguen robando corazones

Gong Yoo

Gong Yoo es uno de los actores más populares de Corea. | Crédito: Netflix.

El actor coreano alcanzó gran fama al protagonizar el k-drama “Goblin, el solitario ser inmortal” al lado de Kim Go Eun. Actualmente, Gong Yoo tiene 43 años y sigue siendo uno de los intérpretes más populares de la industria. Cuenta con millones de fans al rededor del mundo que no dudan en realizar eventos especiales para celebrar su cumpleaños y otras fechas especiales.

Hyun Bin

Hyun Bin alcanzó la fama internacional en 2019. | Crédito: Korea Dispatch.

Alcanzó gran popularidad por su rol protagónico en el drama romántico “Mi adorada Sam Soom”. Desde ese momento comenzó a destacar en diversas historias y se convirtió en uno de los actores más cotizados de la industria, así que protagonizo muchas series y películas. Su momento cumbre llegó en el 2019 con la serie “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”. Hoy a sus 40 años sigue causando muchos suspiros entre sus fans.

Lee Dong Wook

Lee Dong Wook también fue parte de la serie "Goblin". | Crédito: Instagram.

El actor ha protagonizado dramas exitosos como "My Girl", "Goblin" y "Tale of the Nine Tailed". Hoy, a sus 41 años sigue siendo uno de los más populares, puesto que, siempre, demuestra menor edad. La última producción en la que participo fue en la serie Bad and Crazy, donde interpretará al detective Soo-yeol, un tipo competente, pero malo y materialista que es inspector policial.

Song Seung Heon

Song Seung Heon inció su carrera a los 19 años. | Crédito: Instagram.

Inició su carrera como modelo a los 19 años y esto le permitió saltar a la pantalla chica, así que en 1996 protagonizó el drama "Three Guys and Three Girls". Gracias a la buena sintonía que tuvo la serie, Song Seung Heon se convirtió en uno de los actores más populares de los 90. Sin embargo, hoy a sus 46 años sigue cosechando triunfos de la mano de Netflix.

So Ji Sub

So Ji Sub suele tomarse periodos de tiempo entre producción y producción. | Crédito: Korea Dispatch.

Es un reconocido actor coreano que ha interpretado a personajes de todo tipo. Por su salud mental, suele tomarse periodos de tiempo bastante largos entre producciones. Sin embargo, él sigue siendo uno de los más destacados en corea. So Ji Sub tiene 46 años y volvió a conquistar a sus fans con su protagónico en la serie “Oh My Venus” que se estrenó en 2015. Actualmente, se puede ver en Netflix y se ha convertido en una de las producciones más populares de la plataforma de streaming.

