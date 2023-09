Christian Chávez ondea bandera de México con los colores LGBT y le llueven críticas, podría pagar una costosa multa

La banda RBD conformada por Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann, hizo su regreso inaugural hace apenas una semana en Estados Unidos y desde entonces ya se han subido a varios recintos del norte del continente con motivo de su gira, sin embargo, en uno de sus últimos shows se desató una fuerte polémica que involucra al lábaro patrio mexicano.

Las redes sociales se volcaron en contra de Christian Chávez después de que ondeara la bandera mexicana pero con unas modificaciones en sus colores. Como era de esperarse, internautas no pasaron por alto el hecho y algunos de ellos mostraron su indignación hacia el cantante por haber cometido aquella "falta".

Mostró orgulloso la bandera | Foto: Instagram @christianchavezreal

¿Cómo era la bandera que Christian Chávez ondeó en concierto?

Fue durante la última presentación de REBELDE cuando Chávez aprovechó un momento para conversar con su público y dar un mensaje, pero antes de iniciar, caminó él solo al frente del escenario y ondeó la bandera de México pero en lugar de que llevara los colores verde, blanco y rojo, fueron cambiados por los colores de la comunidad LGBT.

Cabe recordar que el cantante se ha declarado abiertamente homosexual, por lo que quiso recordar cómo vivió la etapa de su vida cuando no había revelado al público sus preferencias sexuales y además quiso solidarizarse con las personas para que se amen a sí mismos tal cual son.

"Yo intenté muchos años querer ser alguien que yo no era, quería parecerme a los güeritos de ojos azules de las telenovelas y a pesar de que yo he trabajado mucho, algunas veces me cuesta aceptarme como soy", dijo ante sus fans.

La ondeó frente a miles de fans| Foto: Instagram @christianchavezreal

Antes de terminar, el también actor pidió a su público que se amen como son y les pidió ignorar las vidas perfectas que algunas personas muestran en redes sociales, pues aseguró que a pesar de que se digan felices no lo son.

"Amate como eres, que los demás si no te aman que se chinguen porque tu eres perfecto. Los amo gracias", dijo el artista.

¿Y así piden respeto?

Los comentarios no se hicieron esperar en un video compartido en su cuenta de Instagram donde se muestra el momento preciso en el que ondea la bandera, algunos usuarios estallaron contra Christian por haber modificado la bandera, mientras que muchos otros lo apoyaron.

El actor se solidarizó con quienes les cuesta aceptarse | Foto: Instagram @christianchavezreal

"Agárrate porque se te va a ir México encima, está prohibido hacer eso con nuestra bandera", ¿Y así pide respeto a su comunidad ? qué mal", "Está bien el respeto de género en todo el mundo pero a veces exageran neta, exigen respeto y hacer eso con la bandera es una falta de respeto", "La comunidad merece respeto, y eso no está en discusión pero no deben mezclarse las cosas", "No defiendo lo que hizo pero tampoco lo apoyo", fue lo que algunos internautas escribieron en el clip.

¿Cuánto pagaría Christian Chávez por modificar la bandera?

Luego de haber mostrado una bandera con modificada con colores que no son propios del lábaro patrio, el cantante podría enfrentarse a una severa sanción. De acuerdo con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales?, en el artículo 56 señala que la alteración de las características de la bandera de México se considera un delito, por lo que, quienes incurran en ello, podrán recibir una amonestación o una multa de hasta 10 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y un arresto de 36 horas.

SIGUE LEYENDO

Anahí hace un atento llamado a sus fanáticos y pide no intentar dividir su amistad con Dulce y Maite

Reina de la Federación Mexicana de Charrería hace llamado a Christian Chávez y él contesta: “no es un traje de charro”