Wanders Lover abre su corazón, confiesa que siempre le ha gustado Yolanda Andrade y la quiere besar

La famosa conductora de televisión, Wanders Lover se convirtió en tema de conversación en el mundo del entretenimiento después de expresar su deseo de besar a Yolanda Andrade a quien consideró una mujer muy "bella", pero desafortunadamente no ha tenido la oportunidad de conocer.

Fue en una reciente plática con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante en donde la exestrella de "Guerra de Chistes" no se guardó nada para rendirse ante la belleza de Yolanda Andrade, una de las conductoras de televisión más famosas en nuestro país.

Durante la plática, Wanders Lover se robó todos los reflectores después de confesar que ha protagonizado varios besos con distintas famosas del espectáculo, pero lamentablemente nunca ha podido tener de conocer a Yolanda Andrade, quien le gusta desde hace mucho tiempo.

Después de contar que ha besado a varios mujeres, Gustado Adolfo Infante le preguntó a qué otras famosas ha besado. Fue en ese momento en donde Wanders Lover dijo que a muchas, pero desafortunadamente nunca ha podido besar a Yolanda Andrade.

"La verdad la que se me fue que me encantaría besar es Yolanda Andrade", contó.

Tras hacer su declaración, la conductora de televisión dijo que Yolanda Andrade tiene una personalidad maravillosa, pero nunca ha tenido la oportunidad de conocerla. El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante le dijo que aún tiene oportunidad de coincidir con la conductora.

"Es una personalidad maravillosa. No la conozco, pero siempre me ha llamado la atención. Nadie me la presenta", concluyó.