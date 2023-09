Tras la polémica, Yahritza y su esencia celebran sold out en México: "gracias a Dios"

Desde hace varias semanas, “Yahritza y su esencia” se encuentran en medio de una fuerte polémica, luego de que se hicieran virales las declaraciones que hicieron respecto a la CDMX y a la gastronomía de nuestro país, desde entonces los jóvenes músicos han recibido un sinfín de ataques en redes sociales.

Pese a que los músicos salieron a pedir disculpas a los mexicanos, tal parece que sus declaraciones tocaron fibras sensibles que han impedido que éstos sean aceptados nuevamente, por lo que incluso han pedido la cancelación de la agrupación en nuestro país; a pesar de esto, hace unas horas “Yahritza y su esencia” celebró la venta total de los boletos de uno de los conciertos que ofrecerán en nuestro país.

La agrupación se mostró agradecida.

Foto: IG @yahritzaysuesencia

Como lo mencionamos en el párrafo anterior, hace algunas horas, Yahritza y su esencia celebró y dio gracias a Dios que sus lamentables declaraciones con respecto a México no les afectará en su trabajo.

Y es que, luego de que se hicieran virales sus comentarios respecto a la comida mexicana y a la CDMX, muchos fanáticos de la agrupación decidieron dejar de seguirlos, y otros más pedían que no vinieran al país que tanto critican, por lo que sus presentaciones en México pendían de un hilo.

Ya están listos para sus presentaciones en nuestro país.

Foto: IG @yahritzaysuesencia

Sin embargo, esto no fue impedimento para que los verdaderos fanáticos de “Yahritza y su esencia” demostraran su apoyo a la agrupación, pues a tan solo unos días de presentarse en un famoso recinto de Monterrey, la agrupación celebró el sold out (venta total) de su show en la Sultana del Norte.

Así agradeció Yahritza el apoyo.

Foto: IG @yahritzaysuesencia

Pese a que la agrupación y el recinto publicaron en sus redes sociales la venta total de los accesos para la presentación de “Yahritza y su esencia” el próximo 6 de septiembre, entre los comentarios se pueden leer algunos con gran ironía como: “Lleven Chicken”, “Yo soy bien delicao, yo no voy a esos conciertos”, “Va a estra buena la tomatiza”, “Quien vaya abucheenlos chido”.

Fanáticos no están de acuerdo.

Foto: IG @apodacagroup

La noticia del Sold Out en Monterrey, llega a tan solo unos días de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya hecho extensa la invitación a “Yahritza y su esencia” para presentarse en el Zócalo de la CDMX el próximo 15 de septiembre junto con Grupo Frontera.

Aunque en varias entrevistas Yahritza y sus hermanos han revelado que desde pequeños tuvieron interés en la cultura mexicana, con sus declaraciones, han dejado claro que esto no es así, pues recientemente revelaron que no les gusta la gastronomía de aquí ya que prefieren la comida que preparan en su natal Washington, sin embargo, como lo mencionamos anteriormente, tampoco les encanta la CDMX.

“Sí me gusta, está bonito, pero no me gusta cuando me levanto o me estoy durmiendo porque se escuchan los carros y las sirenas”.dijo Yarhitza