Sale a la luz supuesto audio de Juan Gabriel en el que anuncia su regreso y confirma que fingió su muerte

Este fin de semana, Juan Gabriel nuevamente se convirtió en tema de conversación, luego que la grafóloga Maryfer Centeno publicará en sus redes sociales unos supuestos audios de Juan Gabriel en donde revela estar vivo y haber fingido su muerte.

El pasado 28 de agosto se cumplieron siete años de que se dio a conocer la muerte de Juan Gabriel mientras se encontraba en su casa de Santa mónica, California, desde entonces los rumores de que su muerte la había fingido comenzaron, por lo que lo audios que Maryfer Centeno compartió prendieron las alertas en los seguidores de “El Divo de Juárez”.

¿Juan Gabriel está vivo?

Foto: IG @soyjuangabriel_

Fue a través de sus redes sociales en donde Maryfer Centeno mostró unos audios en donde supuestamente Juan Gabriel anuncia su regreso a los escenarios, así como la confirmación de que todos estos años fingió su muerte.

“Mis amores, soy Juan Gabriel a todos los fans que esperaron a que regresara pues sucedió, quiero decirles que quien se ha hecho cargo de mi es Joaquín Muñoz durante todos estos años que fingí todo, él me ha mantenido y me ha cuidado y también quiero desmentir a Martha Figueroa, por que no me contactó jamás para un documental que está saliendo…” se escucha en el audio