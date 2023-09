Esta es la foto por la que los seguidores de Kim Kardashian están preocupados por su figura

La famosa estrella de reality y empresaria Kim Kardashian, de 42 años, ha generado demasiada preocupación entre sus seguidores en las redes sociales debido a su apariencia delgada en una reciente publicación en Instagram.

La semana pasada, Kim compartió una foto en la que lucía un top corto y jeans personalizados, decorados por sus cuatro hijos, pero lo que más llamó la atención de sus seguidores fue su figura visiblemente más delgada.

En la imagen, los jeans parecían holgados en la cintura de Kim, lo que desató una oleada de comentarios de preocupación en la sección de comentarios de su publicación. Muchos de sus seguidores expresaron inquietud por su peso y cuestionaron cómo estaba logrando mantener una cintura tan diminuta.

La diminuta cintura de Kim Kardashian no pasó desapercibida por las redes sociales. | Créditos: @kimkardashian

Llovieron los comentarios

Las diversas opiniones no se hicieron esperar, entre los comentarios se leía: "La cintura... no es realista para ninguna mujer promedio". Otro seguidor comentó: "Lo entendemos, Kim, estás súper delgada otra vez". Otro expresó: "¿Cómo puedes tener una cintura cada vez más pequeña en cada publicación? ¡Vas a desaparecer pronto! ¿Cómo te las arreglas para no comer nunca? Aunque es una pregunta seria porque sé que mucha gente se lo está preguntando. Esa es la cintura de un preadolescente", observó un cuarto seguidor. "Pareces hambrienta", escribió una quinta persona. Otro añadió: "Kim demasiado delgada. Lo que estás haciendo es peligroso."

Sin embargo, Kim Kardashian respondió a las preocupaciones de sus seguidores con una nueva publicación desde el gimnasio. La estrella de reality compartió una selfie en la que lucía un conjunto de gimnasia y posaba junto a su entrenadora, Senada Greca, para celebrar el cumpleaños número 41 de esta última.

Kim Kardashian respondió a las preocupaciones de sus seguidores con una nueva publicación desde el gimnasio. | Créditos: @kimkardashian

En la imagen, Kim mostró su físico tonificado y saludable, enviando un mensaje claro de que está cuidando su bienestar de manera adecuada. La empresaria posó con alegría, haciendo pucheros y mostrando el signo de la paz, dejando ver que se siente fuerte y en forma.

La respuesta de Kim Kardashian desde el gimnasio tranquilizó a muchos de sus seguidores preocupados, quienes apreciaron su compromiso con un estilo de vida saludable.

