Contén el pestañeo antes de ver cómo luce 'Dui' de 'Malcolm el de en medio'

Malcolm el de en medio es una de las series cómicas más recordadas por las generaciones de la década de los noventa y principios de los 2000. Dewey o 'Dui', como es popularmente conocido, es un personaje que se ganó el cariño de millones durante sus siete temporadas, en las que compartió innumerables travesuras junto a sus hermanos Malcolm, Francis, Reese y Jamie. Hoy, a 17 años de culminada la serie, ¿qué es de la vida de Erik Per Sullivan, el actor que lo interpretó?

'Malcolm el de en medio’, la exitosa serie que cautivó a millones en todo el mundo. | Créditos: Archivo

¿Quién es Dewey en Malcolm el de en medio? Es el cuarto hijo de Hal y Lois, el más joven hasta el nacimiento de Jamie. A menudo, es víctima de las bromas de sus hermanos, pero es muy inteligente y musicalmente dotado, pues toca el piano. Tiene una muy alta tolerancia al dolor debido a años de abuso físico y mental por parte de sus hermanos. Él es el único hermano que finalmente rompe el ciclo de abusar del hermano menor, lo que termina con él actuando como un hermano normal y adorable hacia Jamie. En el final de la serie, él y Jamie se ven escondidos juntos en el armario después de una broma.

Malcolm el de en medio fue una serie que al día de hoy sigue despertando interés en jóvenes y no tan jóvenes. Los actores del elenco rápidamente fueron catapultados al éxito y a la fama, entre los que ubicamos a Erik Per Sullivan. Pero, ¿cómo luce hoy el intérprete a 17 años de la emisión del último capítulo?

Erik Per Sullivan recibió el premio académico James Joyce gracias a su trabajo en 'Malcolm el de en medio’. | Créditos: Archivo

Alejado de las cámaras

Es cierto que Erik Per Sullivan fue uno de los actores con más prensa en los inicios de los 2000. En 2003, prestó su voz para la película Buscando a Nemo, donde interpretó a Sheldon. Posteriormente, participó en Christmas with the Kranks, protagonizó la cinta independiente Mo y coescribió un libro infantil que lleva por título "Together".

Después de esas incursiones, Erik Per Sullivan decidió alejarse del foco mediático, en 2010, tal es así que decidió no estar presente en el reencuentro del elenco de Malcolm el de en medio que se gestó por Zoom durante la pandemia.

Hoy, Per Sullivan tiene 32 años, vive en su pueblo natal y se ha graduado en la universidad. No es muy abierto a las redes sociales, pero circulan fotos que muestran cómo luce actualmente.

Fotos de Erik Per Sullivan

El actor, Erik Per Sullivan, cuando cumplió 30 años. Hoy tiene 32. | Créditos: Archivo

El actor, Erik Per Sullivan no suele subir muchas fotos en sus redes sociales. | Créditos: Archivo

