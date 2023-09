La cantante Karla Breu supera timidez con baile

Pese a que ahora se dedica a la música y está consciente de que es una figura pública, durante su adolescencia la cantante Karla Breu fue muy tímida, de hecho lo seguía siendo, por eso decidió que esto tenía que cambiar en su segundo disco y tras mucho apoyo de su equipo, superó esas emociones.

Karla ama el baile, por eso el primer paso para superar su timidez, fue permitirse bailar en frente al público en su nuevo sencillo “Te quedas o te vas”, un tema mucho más rítmico y distinto a lo que presentó en su anterior disco.

“Tenía muchas ganas de hacer algo diferente, el baile siempre ha sido parte de mi vida, pero me daba pena, sin embargo, este año trabajé en mis inseguridades, tomé clases de baile y me sentí preparada para hacerlo y me encanta el resultado, al igual que al público”, narró la intérprete dominicana.