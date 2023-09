Sol Pérez, "la chica del clima" argentina, presume su abdomen con un espectacular bikini de animal print

La influencer argentina Sol Pérez, quien es recordada como “la chica del clima”, se ha convertido en una de las celebridades más conocidas en argentina y poco a poco de todo latinoamérica. En esta ocasión se volvió tendencia luego de subir a sus historias de Instagram un par de fotos en las que se vio con un bikini con un estampado de animal print, con el que dejó boquiabiertos a sus más de 6.5 millones de seguidores.

Sol se volvió famosa cuando fue la “chica del clima” en Sportia de TyC Sports en 2016, desde entonces ha participado en muchos proyectos para la televisión de su país natal, pero en la actualidad se ha vuelto un ícono fitness y de moda de las redes sociales; constantemente presume sus rutinas y sus ganancias en el gimnasio.

Tiene muchísimo estilo. Foto: @lasobrideperez / Instagram.

¿Cómo está Sol Pérez en Instagram?

La también modelo presumió un bañador de dos piezas tipo bandeau, aunque con tirantes, y con un estampado animal print. Además, hizo alarde de su abdomen marcado. Al parecer, los bañadores son una de sus prendas favoritas, pues Sol tiene muchas fotos con diferentes modelos, ya sea en la playa o sólo para broncearse.

Mostró las ganancias del gym. Foto: @lasobrideperez / Instagram.

El modelo que escogió la creadora de contenido es perfecto para evitar las marcas de bronceado en los hombros. Su estilo sencillo y chic lo convierte en una elección popular entre las fashionistas. Además, el estampado animal en los bikinis es una elección audaz que nunca pasa desapercibida, pues los patrones suelen ser exóticos y capturan la atención de manera instantánea.

Su popularidad va en aumento. Foto: @lasobrideperez / Instagram.

¿Cuál es la edad de Sol Pérez?

Sol, quien tiene 30 años, estuvo en programas como "Bailando por un sueño" en 2017 y "MasterChef Celebrity Argentina" 2020, con lo que queda claro que es muy versátil y talentosa en todo lo que hace. Y en la actualidad no sólo comparte fotos en ropa de baño, sino también intenta motivar a sus fans a que sigan un mejor estilo de vida por medio del deporte.

