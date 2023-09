Galilea Montijo: así se ve el doctor Krasovsky, exnovio de la conductora de Hoy

Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas en la televisión mexicana, pues desde hace más de 20 años está en el programa Hoy. El público ha sido testigo de sus mejores y peores momentos, tanto profesionales y personales, ya que han visto pasar a algunos de sus grandes amores, como fue el caso del doctor Jorge Krasovsky, quien también fue colaborador del matutino y que ha vuelto a parecer en la televisión, dejando a todos atónitos por su transformación.

La presentadora y el cirujano plástico se conocieron cuando este se integró como parte del elenco del programa de Televisa, pues era el encargado de dar unas cápsulas de salud y sobre tratamientos estéticos. La convivencia constante y la buena relación hizo que se enamoraran, por lo que en 2009, la pareja confirmó que estaba saliendo, dejándose ver muy enamorada en cada una de las transmisiones y alfombras, pues se convirtieron en la pareja favorita de la farándula.

Así fue la historia de amor de Galilea Montijo y Jorge Krasovsky

El romance era público, por lo que a pesar de que ante las cámaras no se daban muestras de cariño, siempre se les veía juntos en los eventos importantes. En 2010, Galilea Montijo abrió su corazón ante los televidentes y los hizo parte de un gran paso en su relación, pues reveló que se había comprometido con el doctor Krasovsky. De acuerdo a la conductora estrella, decidieron darlo a conocer durante el programa debido a que todos habían sido testigos de su historia de amor.

“Lo decimos aquí porque es nuestra casa, son nuestra familia, aquí inició todo en Mérida, precisamente. Es una noticia que queremos compartir con todos ustedes de felicidad y queremos compartirla con todos ustedes”, contó emocionada Montijo, quien como era de esperarse recibió el apoyo de la producción y de sus compañeros, en especial de Andrea Legarreta, con la que había compartido pantalla desde hace varios años.

Después del anuncio todo parecía ir bien en la relación, sin embargo, en 2011, Gali dio a conocer que se habían separado. "¿Qué pasa con Jorge y conmigo?, efectivamente hemos tomado una decisión de estar cada quien por su lado, es alguien a quien quiero, admiro, respeto, también todo mi cariño y respeto para su familia", dijo la conductora en el programa Hoy, en medio de los rumores de una infidelidad.

Jorge Krasovsky sigue trabajando en algunos programas de televisión Foto: Imagen TV

¿Qué pasó con el doctor Krasovsky?

A pesar de que el doctor se mantuvo una temporada en el programa, años después Galilea confesó que fue muy incómodo, porque el especialista comenzó a hablar de ella. "Se volvió muy incómodo porque siguió presentándose como varios mesesillos porque yo la verdad no me quería meter, de hecho el entraba al foro y yo me salía y era como 'le quiero pegar y seguramente él a mí', pero sí fue muy incómodo", destacó en Netas Divinas.

A pesar de que el doctor Krasovsky salió de la emisión matutina de Televisa, continúo presentándose en programas. Hace algunos años trabajó en la competencia Venga la Alegría, pero ahora se encuentra en Sale el Sol, dando algunas recomendaciones de salud. El especialista en cirugía plástica ha dejado ver su transformación, pues hace más de 10 años que se alejó de Galilea Montijo, por lo que pocos le siguieron los pasos, sin embargo, sigue siendo muy popular de acuerdo a los comentarios en sus redes.

Así se ve hoy el doctor Krasovsky IG @dockrasovsky

