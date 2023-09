Ximena Sariñana confiesa el inesperado final que tuvo con su crush de toda la vida

Por primera vez la cantante Ximena Sariñana habló de su esposo Rodrigo Rodríguez, en entrevista con Isabel Lascurain contó un poco de su historia de amor con el músico con quien está casa y tiene dos hijos. Durante la charla dio detalles de su boda y de cómo conoció al hombre con quien se casó y fue su “crush” en la adolescencia.

La también actriz ha llevado de manera muy discreta su relación amorosa y poco había contado sobre su esposo, incluso cuando se casó se supo la noticia hasta meses después. Sin embargo, esta vez abrió su corazón y habló de Rodrigo, quien además de ser un buen esposo contó que es un buen papá.

La ex integrante de Pandora abordó diversos temas durante de la entrevista y en la recta final no pudo dejar pasar la oportunidad de hablar sobre la vida personal de Ximena especialmente sobre su esposo Rodrigo. Sariñana platicó que conoció a su pareja cuando ambos tenían 15 años, el joven tocaba en una banda y en el flechazo se dio desde entonces cuando él le dedicó una canción.

Durante esa época, Ximena se enamoró profundamente de él aunque solo eran amigos, y ella fan de la banda donde él tocaba. Pero el destino tenía otros planes y tuvieron que pasar 10 años hasta que se volvieron a encontrar por azar del destino en la calle, momento que no dejó pasar Sariñana y lo detuvo para hablar con él, pasó poco tiempo y comenzaron a salir y desde entonces no se han separado.

“Tengo muchos recuerdos de él porque además me encantaba, era mi crush y luego pasaron 10 años y nunca lo volví a ver pero justamente unos días antes un amigo me preguntó si yo tocaba en su banda y me acordé de él. Entonces un día estaba yo en un restaurante y de repente lo vi pasar y me fui corriendo detrás de él y pues ya desde ahí empezamos a salir y luego nos casamos”, platicó.