Policía acude a la casa de Britney Spears ante llamadas de emergencia tras peligroso baile con cuchillos

Britney Spears se mantiene cercana a sus fans a través de sus redes sociales, mismas que retomó cuando terminó la tutela legal con la que estuvo durante 13 años bajo el control de su padre. Sin embargo, los videos que comparte en Instagram han dejado de ser divertidos para sus seguidores y encienden las alertas de un posible riesgo, como el más reciente en el que hizo un baile utilizando afilados cuchillos, algo por lo que la policía acudió a su casa para asegurarse que estuviera bien.

La intérprete de “Toxic”, quien recientemente fue blanco de controversia al darse a conocer su divorcio con Sam Asghari, compartió un alarmante clip en Instagram en el que se le ve usando un bikini blanco y un crop top naranja mientras realiza uno de sus ya conocidos bailes. Aunque esta vez llamó la atención que lo hizo con dos cuchillos moviéndolos de un lado a otro mientras ella giraba, por lo que un pequeño tropiezo o error podría haberla lastimado de gravedad.

Britney Spears preocupa a fans por peligroso baile con cuchillos. Foto: IG @britneyspears

Aunque la cantante aseguró que se trataba de artículos de utilería debido a que se acercaba Halloween, fans preocupados no dudaron en alertar a la policía pues el sonido que éstos hacían al chocarlos decía lo contrario. De acuerdo con el portal TMZ, las autoridades informaron que fue la misma Britney Spears quien los recibió en su casa y les hizo saber que todo estaba bien, por lo que decidieron retirarse del lugar.

Policía va a la casa de Britney Spears por llamada de emergencia

Esta no es la primera vez que la policía acude a la casa de la “Princesa del pop” ante la llamada de emergencia de fanáticos preocupados, pues en enero pasado sus seguidores compartieron en redes sociales que alertaron a las autoridades del condado de Ventura, California, sobre “actividad sospechosa en línea” por parte de la cantante.

Britney Spears preocupa a sus fans. Foto: IG @britneyspears

Los fans tomaron la decisión de contactar a las autoridades luego de que Britney Spears borrara su cuenta de Instagram más de una vez en menos de 12 horas, todo después de publicar confusos mensajes y videos que muchos calificaron como extraños. “Llamé porque me preocupa la seguridad física de un residente en su área”, se escuchaba en una de las llamadas que uno de sus seguidores compartió en Twitter.

En aquella ocasión la policía informó a TMZ que no existían motivos para pensar que la cantante estaba en riesgo: “Es sólo una cuestión de privacidad. Simplemente no divulgamos ese tipo de cosas como los controles de bienestar. No es un crimen (…) No hablamos de ningún tipo de problemas de salud mental ni nada por el estilo, no puedo confirmar ni negar que los agentes fueron a su casa, pero no creemos que Britney Spears esté en peligro en este punto”.

