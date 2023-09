Justin Timberlake: el lamentable video que recopila sus constantes agresiones a Britney Spears

Britney Spears se encuentra trabajando en un libro sobre sus memorias titulado “The woman in me” para compartir lo que ha vivido a lo largo de su trayectoria artística, pero algunos medios afirman que varias personas se sienten amenazadas por lo que la intérprete de “I'm a Slave 4 U” escriba en ellas, entre ellas suexpareja Justin Timberlake quien tras su separación hizo comentarios poco agradables sobre ella.

Brtiney Spears y Justin Timberlake fueron una de las parejas más icónicas de finales de los noventas e inicios de la década de los 2000, debido a que eran las estrellas de pop más exitosas entre los jóvenes de aquella época. Los cantantes de pop mantuvieron un romance desde 1999 a 2002 y terminaron entre rumores de una supuesta infidelidad por parte de la princesa del pop con su coreógrafo Wade Robson, aunque esto jamás fue confirmado por ninguno de los dos.

Pero no fue necesario, ya que cuando Justin debutó como solista tras dejar su agrupación NSYNC, uno de sus sencillos titulado “Cry me a river” dejó en claro la causa de la separación, ya que la letra habla sobre alguien que traicionó la relación y el video fue el más revelador, sacudió a la opinión pública al mostrar al cantante como protagonista y a una mujer muy parecida a la icónica cantante de los noventas, en la historia ella lo engaña pero lo que llamó la atención es que ella tiene hadas en su casa, la cantante era fan de las hadas y hasta tenía un tatuaje de hadas, otra de las similitudes es look ya que la modelo usa boinas, un accesorio que Spears siempre portaba por aquella época.

La cuenta de TikTok bjsargentina se dio a la tarea de recopilar gran parte de las agresiones del exintegrante de NSYNC a Britney Spears, en ellas se muestra desde sus declaraciones cuando terminaron donde confesó que había tenido sexo con la cantante quien fue juzgada solo por esa razón, ya que la virginidad de la artista era de suma importancia en ese entonces para la opinión pública, no tenía permitido tener una vida sexual activa sin ser juzgada, en cambio él era tratado sin ser juzgado.

Los programas y presentadores ejercieron violencia contra la también actriz por supuestamente ser infiel, mientras que a él lo trataron como una víctima y lo cobijaron, Justin estaba por lanzar su carrera como solista y no reparó en sacar provecho de su ruptura ya que sus declaraciones sobre el tema eran constantes y en el video no dejó dudas sobre lo que ocasionó la separación.

Y aunque Spears decidió mantener silencio y siempre tuvo palabras de apoyo para su exnovio, él pese a comenzar otras relaciones con artistas como Alissa Milano y Cameron Díaz jamás dejó de hablar de la cantante, incluso estando con su más reciente pareja Jessica Biel, volvió a hablar de la artista, se hizo viral una presentación donde antes de cantar “Cry me a river” dice “algunas veces crees que has encontrado al amor de tu vida y otras descubres que es una prostituta”.

Aunque el cantante pidió disculpas públicas a su exnovia al menos 18 años después de su ruptura, se cree que las agresiones de la prensa contra la exintegrante del club de Mickey Mouse, así como el acoso de los paparazzis, el abandonó de su familia ya que cuando ella estuvo en crisis luego de terminar su romance su mamá sacó un libro y él sacó provecho con su disco, son parte de lo que hicieron que Spears colapsara.

Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram

Britney Spears volvió a desactivar su cuenta de Instagram lo que provocó la preocupación de sus fans quienes constantemente están pendientes de ella y su bienestar, hasta el momento la artista no ha dado ninguna declaración, ya que en otras ocasiones ha manifestado cuando desea salir de redes sociales para tomarse un descanso.

