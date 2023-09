Con nuevo novio, Virgo así arranca octubre 2023 en salud, dinero y amor

El inicio de mes siempre es una oprtunidad para comenzar de nuevo, pero esta transición ha cobrado más significado durante el último periodo del año ya que también está comenzando el otoño y según las expertas, esta estación representa un periodo de cambio y transformación ya que es un momento en el que las energías se vuelven más introspectivas y reflexivas, permitiendo que las personas se conecten con su interior, revisen sus metas y relaciones, y se preparen para el invierno, una temporada de recogimiento y preparación para el futuro.

Es así como el otoño se convierte en una manera de cerrar ciclos para prepararnos para el futuro, es por ello que cada signo experimenta diferentes vivencias a las que se encuentra destinado para así poder evolucionar y recibir el año nuevo con una energía renovada ya que en el ciclo natural del zodiaco, el otoño simboliza la fase de madurez y cosecha, así como las hojas caen de los árboles, es un momento para dejar ir lo que ha cumplido su ciclo y recolectar las lecciones y experiencias adquiridas. Es así como en esta transición hay diversos mensajes que Virgo debe escuchar para poder tomar lo mejor de esta temporada y transformarlo a su favor.

El otoño comienza con el signo de Libra, representado por la balanza, este momento simboliza la búsqueda de equilibrio y armonía en la vida.

Esta es la suerte que tendrá Virgo durante el mes de octubre 2023

De acuerdo con astrólogas expertas, las personas nacidas bajo el signo de Virgo son perfeccionistas por naturaleza porque buscan la excelencia en todo lo que hacen y suelen ser detallistas y meticulosos en su trabajo y vida cotidiana, de la misma forma son personas muy prácticas y realistas, debido a que prefieren enfocarse en soluciones y resultados concretos en lugar de perderse en ideas abstractas y aunque no lo admitan también tienen una fuerte necesidad de orden y estructura en su vida, por lo que les resulta importante mantener su entorno organizado y limpio, ya que esto les proporciona una sensación de control y bienestar, es así como intentando brindarte un esbozo de lo que será octubre para ti, te traigo algunas predicciones que muy probablemente te ayuden en este cambio.

Es un tiempo para enfrentar nuestros miedos y transformarnos a través de la autorreflexión.

Este mes se presenta como un periodo altamente próspero para ti, especialmente en el ámbito económico ya que mantendrás la buena racha financiera que has experimentado hasta ahora, y esta racha continuará hasta el día 23, un evento clave es la entrada de Venus, tu planeta asociado con la economía, en tu signo el día 2, permaneciendo en esta posición hasta el 28. Este tránsito, por sí mismo, augura prosperidad, sin embargo, en esta ocasión, la generosidad de Venus se potencia aún más al formar parte de un gran trígono en los signos de tierra, una configuración planetaria sumamente favorable, por lo que durante esta etapa, recibirás ingresos inesperados en una cantidad mayor a lo acostumbrado.

Además de esta bonanza financiera, este mes te brinda la oportunidad de adquirir ropa y accesorios personales, siendo antes del día 14 el momento óptimo para realizar estas compras ya que surgirán oportunidades económicas sin que tengas que esforzarte en exceso. Tu enfoque económico es prudente y sabio, y también se vislumbran posibilidades de viajar al extranjero y lucir prendas lujosas y elegantes, lo que proyectará una imagen de prosperidad y poder adquisitivo.



Esta estabilidad económica sucede por el ingreso de Venus en tu casa del dinero el día 23, lo que marca un momento especialmente poderoso, ya que se encuentra en una posición de gran fortaleza. Además, la luna nueva del día 16 también se llevará a cabo en tu casa del dinero, consolidando este periodo económico y sus efectos se extenderán hasta la siguiente luna llena, por lo que los asuntos relacionados con tus finanzas se aclararán, y recibirás la orientación necesaria para tomar decisiones acertadas de forma natural.

En lo que respecta a tu salud, este mes se presenta en general favorable, aunque un planeta lento formará alineaciones desfavorables contigo, no causará problemas significativos ya que la mayoría de los planetas te apoyan o mantienen una influencia neutral. Además, tu aspecto físico es mejor de lo habitual, gracias a la presencia de Venus en tu signo, que no solo te brinda beneficios financieros, sino que también resalta tu atractivo y elegancia.



¿Cómo le irá a Virgo en el amor durante octubre del 2023?

De la misma forma, el oráculo afirma que en el ámbito amoroso se observa una mejora con respecto al mes anterior, no obstante, Neptuno, tu planeta del amor, sigue estando retrógrado, indicando la importancia de permitir que las cosas avancen a su propio ritmo y aunque su movimiento retrógrado puede ocasionar demoras e indecisión, no impide que el amor se manifieste en tu vida.

Es así como este mes presenta condiciones óptimas para compartir momentos significativos con la persona que amas, especialmente alrededor del día 22 ya que tus aspiraciones amorosas encontrarán cumplimiento en esta etapa. No obstante, es vital no dar nada por sentado, especialmente en los días 28 y 29. Para aquellos que están solteros, es crucial mantener los ojos bien abiertos alrededor del día 22, ya que todas las condiciones apuntan hacia un encuentro especial o un flechazo que podría llevarte a la conexión con alguien realmente excepcional, pero es importante permitir que las cosas fluyan en su propio ritmo y no forzar situaciones.

Los virgo son personas confiables y responsables en su trabajo y relaciones.

Es relevante mencionar que Mercurio, el regente de tu carta astral, también estará retrógrado a partir del día 14, lo que puede afectar tu confianza y autoestima, esto podría ralentizar tus actividades profesionales, aunque esta desaceleración será beneficiosa en última instancia, en este momento, la parte más poderosa de tu carta astral corresponde al hemisferio nocturno. A pesar de que la actividad retrógrada continúa siendo notable, su intensidad disminuirá gradualmente a lo largo del mes, indicando un progresivo retorno a la normalidad en términos de energías y circunstancias.

