Horóscopo negro: Sagitario, Tauro y Libra son los signos que pierden la paciencia muy rápido

El horóscopo negro es esa parte astral que resalta los temas negativos de todos los signos del zodiaco y de un modo busca que las personas se den cuenta de las actitudes y personalidades que tienen y en ocasiones no encajan con los demás por dejar ver como son en realidad. Esta segunda semana de septiembre del 2023, el horóscopo oscuro muestra que Sagitario, Tauro y Libra son esas personas con la paciencia muy corta y por ende rápidamente explotan en un momento acalorado.

Según el horóscopo negro, las personalidades que pierden rápidamente la paciencia tienen a no brillar en ambientes laborales y al momento de tener amistades largas no pueden sostener conversaciones fuertes o discusiones donde las palabras suben de tono y hasta los estribos se llegan a perder. Otra señal que presentan los signos Sagitario, Tauro y Libra son sus egos enormes que no dejan ver opiniones diferentes.

Ilustración: Freepik

Sagitario, Tauro y Libra son los signos que pierden la paciencia muy rápido

Horóscopo negro Sagitario

Sagitario tiene un rango de 1 minuto para perder la paciencia en una ambiente poco armonioso. Tienden a respirar, salirse del lugar para evitar gritar o decir malas palabras, pero si los atracan o acorralan en ese minuto pierden la cabeza y no toleran escuchar palabras que para ellos no tienen sentido.

Ilustración: Freepik

Horóscopo negro Tauro

A las personas que son custodiadas por el signo del zodiaco Tauro les bastan 5 segundos para detonar su ira y decir adiós a la gente que colma su paciencia. Con un imponente grito y un manotazo en la mesa ponen orden y callan la discusión, no les importa si no tienen nada que ver en la discusión, alterar el orden cerca de ellos es algo que no toleran y prefieren mandar todo a volar.

Ilustración: Freepik

Horóscopo negro Libra

Libra, parecen calmados del zodiaco, pero no. Estas personas tienen unos 30 segundos para mantenerse y después mandar todo al carajo. Son intensos y no toleran chistes y que los intenten calmar cuando andan molestos, lo mejor es hacerse a un lado o no dirigirles la mirada para así evitar que su ira caiga sobre uno.

SIGUE LEYENDO SOBRE HORÓSCOPOS:

4 signos zodiacales que recibirán un dinero extra durante septiembre

Horóscopo negro: los signos Capricornio y Sagitario tienen la amistad más tóxica del zodiaco