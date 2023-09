Poncho De Nigris por fin admite que conoce a Serrath y esta fue la reacción de Marcela Mistral

Tras estar involucrado en un escándalo después de que la influencer Serrath Gutiérrez exhibiera que fue cercana a Poncho De Nigris, el ex integrante de La Casa de los Famosos México rompió el silencio y habló sobre su verdadera relación con la creadora de contenido. Además, dio a conocer cómo esta situación impactó en su matrimonio con Marcela Mistral, quien es la madre de sus tres hijos pequeños y que se ha destacado por ser celosa en algunas ocasiones.

Este fin de semana, Poncho hizo un live en TikTok con su ex compañero del "Team Infierno", Sergio Mayer, en el que hablaron de diferentes temas, uno de ellos, el que involucra a la modelo de internet, que desde hace unas semanas ha sido catalogada como la "tercera en discordia" en su matrimonio. Después de toda la polémica y las pruebas que mostró la influencer, durante la plática el actor y conductor regiomontano admitió públicamente que la conoce, sin embargo, descartó que "hubiera algo más" entre los dos.

Poncho De Nigris reveló que Marcela Mistral le preguntó por Serraht IG @ponchodenigris

¿Poncho De Nigris y Marcela Mistral tienen problemas por el escándalo con Serrah?

Asimismo, el exintegrante de Garibaldi le preguntó a Poncho De Nigris si la situación con Serrath estaba afectando su relación con Marcela, el regiomontano admitió que si bien le preguntó por el rumor de su supuesta infidelidad con la creadora de contenido, no tuvo problemas con su pareja, ya que hablan abiertamente de todo. Además, explicó que la joven no reveló algo que dañe su matrimonio, pero destacó que con eso la celebridad de internet estuvo en los programas de espectáculos.

“No nada, obviamente me preguntó '¿es verdad esto?’, '¿hay algo?’, le dije 'nombre no hay nada, déjala a ver qué chin... saca'. No va sacar nada porque no hay nada y ni sacó nada, pero ya se anduvo haciendo publicidad en todos los programas y se siente bien cule...”, mencionó el ex concursante de La Casa de los Famosos, quien al parecer quiere actuar legalmente en contra de Gutiérrez, por lo que pedirá asesoría legal a Mayer.

Poncho De Nigris podría demandar a Serrath

De Nigris, de 47 años, dejó ver que quiere interponer una demanda por difamación en contra de Serrath, pues insistió que todo lo que ha mostrado y dicho sobre él, son especulaciones. “A ver si me ayudas a meterle una demandita por difamación porque la neta no hay nada, ¿cómo le podríamos hacer ahí porque sí es una mama…?”, destacó el también creador de contenido, mientras que su ex compañero del reality indicó que eso lo podrían ver en privado y no por medio de una transmisión, ya que podrían ser denunciados por promover discursos de odio.

Poncho De Nigris podría demandar a Serrath por difamación IG @serrathoficial

En tanto, momentos antes, sin mencionar el nombre de la celebridad de internet, Poncho De Nigris aseguró que la "gente malvibrosa" ha tratado de afectar y destruir a su familia. "No hay necesidad. No voy a decir nombres porque han salido varias cosas, pero ¿qué necesidad de molestar a a la familia, de molestar a los hijos, de molestarnos? ¿cuál es la intensión?", dijo el actor y modelo, quien mandó a sus seguidores a dejarle un mensaje a la joven, que ha destapado una supuesta relación con él.

SIGUE LEYENDO:

Mamá de Poncho De Nigris revela que su hijo la acosaba: "qué buena estás mamá”

“Es insoportable, es mala persona”, Poncho De Nigris revela quién de LCDLFMX le cayó mal