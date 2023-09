Lyn May da detalles de la fuerte caída que sufrió, especula que su pareja la dejó caer a propósito

El lunes 25 de septiembre te informamos que la actriz y vedette, Lyn May sufrió una fuerte caída mientras realizaba una complicada rutina de baile, lo que provocó la preocupación de todos sus fans por lo aparatosas que resultaron las imágenes que se volvieron virales.

Fue por medio de TikTok en donde circuló un video que muestra el momento exacto en el que la estrella del Cine de Ficheras tiene una fuerte caída que le ocasionó un golpe en la nuca. Tras el accidente sus colaboradores intentaron auxiliarla de manera casi inmediata.

En las imágenes compartidas en redes sociales vemos a Lyn May, una de las máximas figuras en nuestro país, bailando junto a dos hombres, sin embargo todo se salió de control después de que uno de ellos intentó cargarla y al no poder ocasionara una aparatosa caída.

Después de que el video se volviera viral, el programa de espectáculos "De Primera Mano" entrevistó a Lyn May para conocer su estado de salud tras sufrir la fuerte caída. La estrella del Cine de Ficheras no se guardó nada y habló sobre lo que sucedió en su reciente video.

Sin guardarse nada, Lyn May aseguró que se encuentra bien de salud y culpó a su compañero de baile de lo sucedido. Reiteró que a pesar de lo aparatosa que se ve su caída no tuvo ninguna lesión que le impida realizar sus actividades como actriz y bailarina.

"Estoy muy bien. Me soltó (su pareja) no me levantó, ya sabes que hay gente que no tiene cerebro, este tipo es uno de ellos, pero estoy bien, no me pasó nada", contó.