"Fue muy natural", Luz Blanchet habla por primera vez de su romance con Lorenzo Lazo, viudo de de Edith González

Una de las muertes que más conmocionó dentro del mundo del espectáculo es la de Edith González, quien tras años de luchar contra un cáncer de ovario falleció el 13 de junio de 2019 de forma inesperada y dejando gran dolor entre sus compañeros de la farándula, sus fans y sus propios familiares, entre ellos su hija Constanza Creel y de su esposo, el empresario Lorenzo Lazo. A cuatro años de la pérdida, sus seres queridos han demostrado continuar con sus vidas y uno de ellos es precisamente su viudo, quien ya se dio una nueva oportunidad en el amor.

Desde hace un par de meses se dio a conocer que Lorenzo Lazo ya había dado vuelta a la página para darse una nueva oportunidad en temas del corazón, en esta ocasión con la conductora Luz Blanchet. Aunque eran pocos los detalles que se conocían sobre este romance, ahora fue la propia presentadora quien compartió todo tipo de detalles sobre cómo el amor les tocó a la puerta e incluso reveló que fue la hija del empresario quien los "obligó" a hacer público su romance.

Lorenzo Lazo junto a Edith González. (Foto: Archivo)

"La verdad es que súper contenta. Es esta parte que no sabes lo feliz y plena que te hace hasta que la vuelves a tener de esta manera, en una plenitud muy diferente", fueron las primeras palabras con las que Blanchet se dirigió a la prensa y con las que dejó ver cómo vive esta nueva etapa llena de romance y amor. Por supuesto, la presentadora no dejó sin responder ninguna duda y ante ello también contó cómo fue que Lazo se le "declaró".

¿Quién es la nueva pareja de Lorenzo Lazo, viudo de Edith González?

En julio de 2023 se dio a conocer que Luz Blanchet y Lorenzo Lazo estaban saliendo cuando ofrecieron la exclusiva a la revista Hola, donde afirmaron que el conocerse e iniciar su noviazgo fue "un cruce de caminos afortunado"; cabe recordar que antes de este romance y también tras la muerte de Edith González, el empresario ya se había dado una oportunidad en el amor con Lourdes Peláez, con quien salió desde febrero de 2020 y hasta agosto de 2022.

Ahora, los primeros detalles de este noviazgo alejado de los medios y que no ha dejado ni una sola pista, tiene su primer aparecimiento de la propia voz de Luz, quien en un encuentro con los medios explicó que en más de una ocasión Laso le pidió que fuera su novia, aunque ella se resistía porque primero quería que los hijos de ambos se conocieran. A pesar de ello, reconoció que "ya estaba muy avanzada la relación en el sentido de que ves que está funcionando padrísimo".

Por otro lado, indicó que cuando finalmente ella conoció a la hija de Lazo, Lorenza, en el mismo restaurante se encontraron con la persona a la que le confesaron que estaban saliendo para que más tarde se diera a conocer la noticia. "Dijimos 'creo que tiene que ser ya'. Bajamos al coche, hicimos la llamada", explicó no sin antes aclarar que pudieron haber esperado más tiempo antes de dar a conocer su relación.

"Es un encuentro tan auténtico", Luz Blanchet rompe el silencio sobre su relación

Durante la entrevista, Blanchet también aprovechó para dar detalles que sólo los cercanos al empresario conocen, pues según dijo, "tiene buen sentido del humor"; sin embargo, esta solo fue una de las tantas razones por las que cayó enamorada de él, pues su forma de tratarla también destaca como ninguna otra. "Me gusta su energía, me gusta su forma de pensar, me gusta que es un hombre de compromisos. Yo no lo conocía en persona, hasta el día del evento (donde lo conoció en diciembre de 2022)", expuso sobre Lazo.

Según Luz, en ese momento él le pidió su número de teléfono con el pretexto de pasarse un contacto médico, aunque fue hasta abril cuando el empresario la buscó. "Agarra y me habla por teléfono (...) y yo 'que random'", dijo antes de recordar que él le habló de la plática que tuvieron meses antes para posteriormente invitarla a una celebración de aniversario de unos amigos. Por otro lado, descartó que entre ellos existan planes de boda, ya que sólo viven un día a la vez.

Blanchet aún no ha conocido a Constanza, hija de Edith González. (Foto: Archivo)

"Cada quien tiene sus ingresos, su chamba, su espacio, sus hijos y entonces es un encuentro tan auténtico cuando te ves. No nos vemos diario", reveló sobre su relación.

Finalmente, al responder si sintió miedo de salir con el viudo de Edith González, Luz Blanchet dijo que "son cosas totalmente independientes", además que para ella la actriz "es una mujer admirable en muchos sentidos", aunque nunca tuvo el gusto de conocerla. "Sí dices 'me quito el sombrero', la verdad. Guapísima, encantadora, luchona, súper profesional", fueron las palabras con las que describió a la expareja de Lorenzo Lazo.

Asimismo, reiteró que hay capítulos que se cierran y otros que se abren, por lo que hay que disfrutarlos, aunque seguramente Edith González será irremplazable para él, "a mí me tocó conocerlo ahorita y de ahí para adelante". Por último, precisó que no conoce a Constanza, la hija de la actriz.