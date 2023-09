VIDEO: el olvidado cantante de La Academia que aseguran tendría la fama de Christian Nodal

A través de un video en TikTok del usuario @la.academia.tv se dio a conocer una de las participaciones de Víctor García en la primera edición de La Academia, el reality show de canto que cautivó a los espectadores y de los que salieron grandes estrellas de la música, la televisión y las redes sociales.

En la grabación Víctor García deslumbró al jurado y al público con el tema “A puro dolor”, vestido con un atuendo vaquero en donde no faltó la texana, el entonces joven cautivó con su voz a las personas, mismas que ahora se preguntan sobre su carrera musical y aseguran que debería ser más conocido, tal y como otros famosos de la talla de Christian Nodal.

“¿Que le pasó a Víctor García? Pudo haber sido un Nodal”, “Es el primer video de la academia con el que he topado y no me ha dolido el oído. Está padre incluso la versión por su buena ejecución”, “Cuando la Academia era LA ACADEMIA, yo era muy niña, pero esas generaciones de verdad fueron las mejores”, “Con razón cuando estaba morra el Víctor era mi crush”, “Está infravalorado”, son algunos de los comentarios de la publicación que ya es viral.