Moderatto hará gira de despedida: estas son las fechas y ciudades que visitarán

¡Moderatto le dice adiós a los escenarios de manera definitiva! Luego de que hace unos días, su vocalista Jay de la Cueva anunció a través de su cuenta de Instagram que abandonaría la agrupación, hoy salen a la luz las fechas y sedes donde la banda dará sus últimos conciertos.

Después de más de 20 años llenos de éxito, Moderatto conformada por Jay de la Cueva, Javier "El Cha!" Ramírez, Iñaki Vázquez, Randy Ebright y Marcello Lara, le ponen fin a su grupo, no sin antes celebrar con los miles fans que adquirieron en su camino, y en agradecimiento, harán una gira en varios estados de la república así como en la Ciudad de México.

El 23 de septiembre iniciará la preventa a través de Ticket Master para el concierto que brindarán en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el próximo 23 de marzo del año siguiente. Mientras que para los otros espectáculos de la gira "Adiós Amigos", los boletos se venderán directamente en taquilla de los recintos y en diversas plataformas.

La banda, cuyos inicios ocurrieron en 1999 a iniciativa de Jay de la Cueva tuvo varios éxitos durante su estrellato como "Ya lo veía venir", "Sentímental" y "Mi delito es rockear" pero también tuvieron altibajos y por algún tiempo estuvieron fuera de los shows a pesar de que seguían juntos. Durante el tiempo que permanecieron como banda su vocalista, hizo algunas colaboraciones por separado pero nunca se habló de una desintegración definitiva hasta hoy.

De acuerdo con la grabación compartida por Jay, la decisión de abandonar su grupo fue debido a que buscaría seguir con proyectos personales, uno de ellos es continuar con la banda a la que ahora pertenece y darle paso a la música que ha creado. Sin embargo, dejó claro que no hay ningún disgusto con los músicos ni diferencias y es meramente por seguir su carrea como solista.

"Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla, puesto que no hay nada negativo todo marcha increíble, pero hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mi comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y la nueva banda que tengo", expresó, no sin antes de enviar un agradecimiento a sus compañeros.