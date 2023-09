Mayela Laguna cree "absurdo" que Luis Enrique Guzmán busque adoptar a su hijo: "es una burla"

Fue en el pasado mes de junio cuando Luis Enrique Guzmán anunció a través de un comunicado de prensa que luego de haberse realizado una prueba de paternidad, ésta resultó negativa por lo que compartió que él no es el padre del hijo de Mayela Laguna.

Desde que esto sucedió, Laguna ha declarado en diversos medios de comunicación, así como en un comunicado de prensa que rechaza la versión de su ex pareja Luis Enrique Guzmán asegurando que el pequeño si es hijo de ambos, a tres meses de toda esta situación Mayela cree absurdo que el hijo de Silvia Pinal busque adoptar al pequeño cuando éste es su hijo biológico.

Foto: IG @mayela_laguna

Mayela esta dispuesta a luchar por su hijo

Fue hace algunos días para el programa Chismorreo, en donde el único hijo varón de Doña Silvia Pinal reveló que no solo busca ganar el juicio a su ex pareja sino también desea quitarle la custodia del menor de edad pues él cree pertinente que lo mejor es que esté lejos de Mayela.

“Ya con el antecedente de que es una adicta al cristal y a la cocaína y a la ching... pues obviamente su capacidad como madre está en cuestión, y no nada más ganarle el juicio, quitarle la custodia del niño. Si todo el chiste de este juzgado es el bienestar del niño, lo más lejos que esté de ella, mejor”, dijo Luis Enrique Guzmán para Chismorreo

Respecto a las declaraciones del hijo de Silvia Pinal, recientemente, Mayela Laguna dio una entrevista para el programa De Primera Mano, en donde dio su postura respecto a lo que desea hacer su expareja sobre quitarle la custodia de su hijo.

Durante su entrevista con la emisión antes mencionada, Mayela Laguna asegura que la familia Pinal ha hablado muy mal de ella, sin embargo, esto no le causa mayor preocupación pues quien la conoce sabe que tipo de mujer y madre es.

Debido a lo anterior es que dejó claro que va a luchar hasta el final por el bienestar de su hijo, así mismo, también enfatizó en que no dejará que nada ni nadie le quiten la custodia del menor

“No me da miedo, no hay mayor daño que el que le hizo él negándolo nacionalmente, ni siquiera lo cuidaba, que no venga con rollos de que quiere adoptarlo”, dijo Mayela Laguna