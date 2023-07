Mayela Laguna asegura que Enrique Guzmán les exigió a ella y a Luis Enrique un hijo varón: "él quería que se siguiera con su legado"

Este martes se suma una polémica más a la vida de Mayela Laguna, quien es expareja de Luis Enrique Guzmán, pues este día salió a la luz un video en el que se le ve a la mujer bajo los efectos de alcohol y drogas, ante esto, fue la propia Mayela quien salió a dar la cara al respecto.

Laguna reveló en una entrevista que dicho material tiene un año desde que la grabaron drogada, desde entonces ella fue a una clínica para rehabilitarse y tiene muchos meses de abstinencia, en esta misma plática, Mayela también dio a conocer que su exsuegro Enrique Guzmán los presionó para tener un hijo varón.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa “Sale el Sol”, Mayela Laguna aclaró de una vez por todas, la situación del video que salió este martes a la luz.

A su vez, la mujer fue cuestionada por el periodista antes mencionado sobre las razones que llevaron a Luis Enrique Guzmán a hacerse una prueba de paternidad con el pequeño Apolo, cuando él tenía entendido que incluso para poder embarazarse se habían sometido a un tratamiento.

Ante esto, Mayela Guzmán aclaró dicha información, pues si bien hace algunos años buscaron someterse a un tratamiento, finalmente no lo hicieron y es que todo fue debido a la presión del legendario rockero Enrique Guzmán, pues él les pidió tener un hijo varón para que su apellido no se perdiera.

Debido a la insistencia del rockero por tener un nieto varón, fue él mismo quien los comunicó con un doctor que los atendió para comenzar el tratamiento, pero ella no quiso continuar porque sería muy tardado y le “dio flojera”.

Finalmente y luego de años de haber ido a estos tratamientos, Mayela quedó embarazada de manera natural, y tuvieron el hijo varón que tanto quería su entonces suegro.

Por otra parte, Mayela habló del video difundido por una famosa revista, en donde se le ve drogada y asegura que su expareja sentimental tenía conocimiento de dicho video por lo que cree que un año después de haberla grabado pudo haber sido él mismo quien llamó al paparazzi para que lo publicaran y tuviera todo en su contra.

“Luis Enrique lo conocía y sabe su teléfono, entonces no dudo que en este momento le haya marcado o le haya dicho que sacara esto para mi contra y si no pues lo hizo nada más por maldad porque él me había dado su palabra de hombre y de compañero de AA que él no iba a sacar nada”, dijo Mayeli Alonso.