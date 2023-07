Mayela Laguna exige a Luis Enrique Guzmán cumplir con sus obligaciones como padre: "él no cuenta con los medios económicos para subsistir”

Fue hace tan solo unos días atrás cuando Luis Enrique Guzmán, hijo menor de Doña Silvia Pinal dio a conocer a través de un comunicado de prensa que se había realizado una prueba de ADN con el pequeño Apolo, sin embargo, los resultados arrojaron que entre ambos no existe compatibilidad genética o lo que es lo mismo que no son padre e hijo.

Debido a lo anterior es que se tiene conocimiento que Luis Enrique Guzmán ya comenzó con el tema legal, por su parte Mayela Laguna quien fue la pareja sentimental de este y que es madre del menor recientemente lanzó un comunicado en donde exige al hermano de Alejandra Guzmán hacerse responsable del pequeño.

¿Por qué pide a Luis Enrique Guzmán hacerse responsable de Apolo?

Como lo mencionamos anteriormente, la expareja sentimental de Luis Enrique Guzmán este lunes 3 de julio emitió un comunicado a través de sus abogados en donde solicitó al hijo de Silvia Pinal se haga cargo de cumplir con las obligaciones alimentarias que hasta el momento tiene con el menor de edad.

En el documento emitido por la representación legal de Mayela Laguna se confirma que Luis Enrique Guzmán no ha cumplido con sus obligaciones de padre con el pequeño, quien hasta este momento sigue siendo su hijo legítimo, hasta que un juez diga lo contrario.

“Ello en virtud de que, tal y como es sabido, a raíz de las desafortunadas declaraciones del señor Guzmán Pinal, mi representada se ha visto envuelta en una controversia que ha afectado principalmente a su menor hijo y a su estabilidad emocional; aunado al hecho de que el padre del menor ha sido omiso en cumplir con las obligaciones alimentarias que al día de hoy, tiene para con éste”, se lee en el comunicado

Foto: IG @luisenriquegp

Además, en dicho escrito se da a conocer que Mayela Guzmán solicita privilegiar a su pequeño hijo de salud mental, además de asegurar que la expareja de Luis Enrique Guzmán no cuenta con los medios económicos para subsistir “y el menor padece directamente también, éstas situaciones”.

“De lo anterior se desprende que el menor ha visto una afectación directa a su interés superior, toda vez que los alimentos, al ser de orden público e improrrogables, son una necesidad de inmediata satisfacción, la cual no puede quedar supeditada a los deseos o voluntades del deudor alimentario. En virtud de ello y, aunado al hecho de que mi representada no cuenta con los medios económicos para subsistir, el menor padece directamente también éstas situaciones”, aparece en el documento

Por otra parte, Mayela Laguna ha hecho una petición a través de sus abogados y ésta va dirigida a los medios de comunicación, pues pide que no se aparezcan afuera de la escuela del pequeño, o a fuera de su casa y mucho menos a la pizzería, ya que no los atenderá, todo esto para salvaguardar la estabilidad emocional de la ex pareja de Luis Enrique Guzmán y principalmente, la del menor.