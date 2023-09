Mayela Laguna rompió el silencio y reveló que Luis Enrique Guzmán es drogadicto, esto después de que el hijo de Silvia Pinal la acusara de consumir estupefacientes y ser un mal ejemplo para su hijo Apolo. La empresaria se encuentra molesta con las resientes declaraciones que hizo el integrante de la dinastía y Alejandra Guzmán, con respecto a su primogénito, ya que aseguran que no pertenece a la familia, pero buscarían "adoptarlo".

La mañana de este miércoles 20 de septiembre, Laguna ofreció una entrevista al programa Sale el Sol en la que negó consumir drogas, pues aunque admitió que en algún momento sí tuvo un problema de adicciones, ahora se encuentra limpia, sin embargo, destacó que es Luis Enrique Guzmán el que toma alucinógenos y también mucho alcohol, revelando que ese fue uno de los principales motivos por los que se separó de él la primera vez.

Luis Enrique Guzmán asegura que Apolo no es su hijo Foto: Archivo

Mayela Laguna asegura que Luis Enrique Guzmán es drogadicto

"Sí, claro que es drogadicto. Yo nunca lo había dicho porque yo no me meto en esas cuestiones, porque yo si tengo valores, porque yo si tengo corazón, esa familia no la tiene. Ahora ya no me importa, ahora ya no es defenderme bajita la mano, ahora sí es atacar, porque ya se está metiendo muy cañón con mi hijo", destacó Mayela Laguna, quien se mostró muy molesta por la situación en la que negaron a su hijo como parte de la dinastía Guzmán-Pinal.

"No nada más es drogadicto, es alcohólico 100 por ciento, no deja de tomar ni un solo día en su vida. La una de las razones por las cuales me separé de él la primera vez es porque es un alcohólico porque estaba todos los días con mi hijo borracho. Mi hijo aprendió a decir chela antes de decir mamá", destacó la empresaria, que aseguró que está cansada de los ataques en su contra y sobre todo, hacia su pequeño que es menor de edad.

Laguna insistió que Luis Enrique Guzmán es padre biológico de Apolo, y que los argumentos que ha dado el hijo de Silvia Pinal y hasta el rockero Enrique Guzmán y su hermana Alejandra son infundados, por lo que sigue en proceso la prueba de paternidad oficial. De igual forma, aseguró que acudirá a las autoridades correspondientes debido a que se está violentando al menor al hacer este tipo de declaraciones.

Mayela Laguna asegura que Luis Enrique Guzmán tiene problemas de adicciones IG: @luisenriquegp

¿Mayela Laguna tiene miedo a represalias por parte de la dinastía Pinal?

Finalmente, aseguró que ya no tiene miedo de tener represalias por parte de la dinastía Pinal, ya que está dispuesta a defender a su hijo. Mayela puntualizó que no le preocupa que su expareja deje de pagar la escuela del pequeño, puesto que ella tiene amigos y familia que la pueden apoyar, además de que trabaja para solventar los gastos, algo que también hacía incluso cuando estaba con Luis Enrique.

"No le pido limosna a nadie, yo siempre he trabajado. Trabajaba para mantenerlo a él, a la pizzería, para mantener a mi hijo, porque el solo compraba un yakult", dijo Mayela Laguna, quien agregó que: "Cualquier cosa que me pase a mi o a mi hijo, es culpa del señor Enrique Guzmán o de esa familia, porque no tengo más enemigos que ellos", pues dejó ver que supuestamente la han amenazado tras comenzar esta batalla legal en su contra y exhibir secretos de la famosa dinastía.

