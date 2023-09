Detienen a "El Estafador de las Estrellas": Roberto Palazuelos y "Burro" Van Rankin entre sus víctimas, así operaba

El pasado martes 19 de septiembre el mundo de la farándula quedó en completo shock después de que las autoridades reportaran la detención de una persona identificada como Manolo "N", conocido en la industria como "El Estafador de las Estrellas".

Fue durante el programa de espectáculos "De Primera Mano" en donde los conductores relataron que "El Estafador de las Estrellas" fue detenido por su presuntamente estafar a varias estrellas de la farándula, quienes le pagaban importantes cantidades de dinero por sus supuestos servicios.

La tarde de ayer los conductores del programa "De Primera Mano" informaron que las autoridades lograron detener a Manolo "N", quien se hacía pasar por mánager de celebridades para cobrar importantes sumas de dinero, al parecer les prometía grandes presentaciones.

Tras informar la noticia, Gustavo Adolfo Infante se comunicó con Roberto Palazuelos, víctima del "Estafador de las Estrellas". El actual conductor del "Hotel VIP" dijo que el efectuó la detención después de que lo estafaran con una importante suma de dinero.

En este sentido el empresario conocido como "El Diamante Negro" recordó que le dio una importante suma de dinero a Manolo "N", pero resultó estafado. Detalló que el implicado se hacía pasar por mánager de artistas.

"Se hacía pasar por mánager de artistas. A mi me estafó, me vendió para un carnaval y después ya no me respondió", contó.