Carlos Trejo le canta un tiro a Julio Camejo, así se vivió el tenso momento en La Isla | VIDEO

El pasado 28 de agosto, TV Azteca estrenó una nueva temporada del reallity La Isla en donde 18 concursantes se han jugado su estadía en este exitoso programa y aunque los equipos se encuentran más unidos que nunca para así poder enfrentar los desafíos físicos y evitar ser eliminados, se han dado a conocer algunos roces entre los miebros del programa y en esta ocasión fue el cazafantasmas Carlos Trejo y el actor Julio Camejo quienes protagonizaron una acolarada discusión que casi termina en golpes.

Todo sucedió una noche en donde los participantes se encontraban descansando después de haber superado un castigo físico muy complejo para así asegurar su alimento, mientras algunos de los contendientes se encontraba sentados en el piso, Trejo declaró que se encontraba cansado a lo que rápidamente Julio, con una visible molestia, le reclamó que aquel reto no había sido superado por el interés del equipo, sino porque el cazafantasmas buscaba impresionar a una participante del otro equipo ya que se sentía atraído por ella.

El cazafantasmas declaró que se encontraba cansado por participar en la competencia.

Fotografía: Instagram/@ct_caza

Carlos Trejo revela que se encuentra enamorado de Julieta Grajales

El visible enojo de Julio Camejo se fue haciendo más grande hasta que reveló que Trejo le pidió competir en aquel reto ya que quería estar cerca de Julieta Grajales, una actriz mexicana que se encontraba peleando por el equipo naranja y aunque esta declaración fue hecha fuera de cámaras, la molestia de Julio fue tal que no dudó en decirlo frente a sus demás compañeras para así demostrar el verdadero interés de Trejo.

Con una cara de confusión, Trejo guardó silencio mientras Camejo contaba a la cámara que el cazafantasmas decidió participar en el reto para así regalarles una cena a los contricantes del equipo rival y "quedar bien" con la actriz, lo que afectó a su propio equipo e hizo estallar la furia de Julio. La tensión entre los participantes subió a tal nivel que Trejo se excusó afirmando que no estaba bien meterse con la vida privada de los participantes y frente a cámara afirmó que no le interesaba la "mentalidad de alguien que no había hecho nada de su vida", refiriéndose a Camejo.

El cazafantasmas afirmó que la competencia no se trata de la vida privada de los concursantes.

Fotografía: TikTok/@islareality

En medio de las palabras, Carlos Trejo por fin soltó una amenaza en contra de Julio Camejo, afirmando que en cuanto el reallity terminara para ambos llegarían a un enfrentamiento físico "hasta donde tope" y aunque Camejo, quien también es actor, declaró que no llegó al programa para pelearse con los participantes, él estaría dispuesto a hacerlo en cuanto las cámaras se apagaran. Después de esta declaración, Trejo continuó afirmando que el programa no se trata de la vida privada de nadie, a lo que Camejo respondió que sus acciones han afectado al equipo ya que detrás de ellas hay motivaciones personales.

La tensión entre ambos participantes poco a poco comenzó a aumentar a medida de que los reclamos iban saliendo, hasta que los hombres no pudieron soportar más y estuvieron a punto de agarrarse a golpes, situación que sus compañeros pudieron frenar, pero ésto no evitó que Trejo incluso se quitara la playera para así comenzar la pelea y aunque Camejo no cedió ante las provocaciones del cazafantasmas, sí fueron cuestionados por sus compañeros al preguntarles "¿cuántos años tienen?" y pedirles que "respeten su edad".

Los demás participantes tuvieron que intervenir para evitar una pelea.

Fotografía: TikTok/@islareality

Finalmente, Irivin Peña (otro de los participantes) reclamó molesto que él no estaba ahí para "cuidar niños" y, frente a la cámara, Carlos Trejó declaró que si Irvin no hubiera frenado la pelea, él hubiera "destrozado" a Julio debido al enojo que sentía. En los comentarios del video, muchas personas cuestionan si el cazafantasmas sabe que Julieta Grajales es parte de la comunidad LGBTTTIQ+, por lo que es muy posible que no se encuentre interesada en Trejo.

