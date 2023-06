La reciente tragedia del submarino Titán, en el que murieron cinco personas que se disponían a explorar los restos del Titanic en las profundidades del Atlántico, provocó que en redes sociales internautas retomaran el momento en el que Carlos Trejo asegura haber sido el primer mexicano en visitar el emblemático barco que se hundió hace más de 100 años tras chocar contra un enorme iceberg.

El “cazafantasmas” es conocido en el mundo del espectáculo por su libro “Cañitas” y las experiencias paranormales de las que asegura haber sido testigo a lo largo de su carrera, mismas que ha documentado y compartido con sus fanáticos. Aunque también ha experimentado momentos únicos que él mismo reveló en entrevista para “Quién diría TV”, como su visita al Titanic.

"Esto de estar en la frontera de lo paranormal te hace conocer lugares y gente que definitivamente te dejan marcado", dijo el famoso al ser cuestionado sobre lo más impactante que le ha ocurrido en su trayectoria y antes de hablar sobre su supuesta experiencia en las profundidades del mar para ver lo que queda del barco. "Soy el único mexicano que bajó al Titanic, que estuvo en el fondo del mar y que lo vio. Imagínate que cosa tan maravillosa", detalló.

Pese a ello, en redes sociales compartió un polémico mensaje luego de que se la Guardia Costera de Estados Unidos y la empresa OceanGate dieran por muertos a los pasajeros del Titán: “Un Claro ejemplo que ni todo el dinero del mundo puede comprar la vida ni quitar lo pend***”.

Alan Estrada habla de su experiencia

Ante lo ocurrido con el Titán, el youtuber Alan Estrada compartió un mensaje con el que lamenta la muerte de los pasajeros, pues el año pasado fue uno de los tripulantes en el mismo submarino y compartió en redes sociales su experiencia completa al visitar los restos del Titanic.

“Mis pensamientos están con toda la familia de OceanGate. Honro la memoria de Stockton y P.H. que me inspiraron con su labor y pasión por la exploración. Mi sentido pésame a las familias de los involucrados”, compartió Alan Estrada en su cuenta de Instagram.

El también actor admitió que se trató de una experiencia costosa y con riesgos que no repetiría: “Sabíamos que esto es una expedición increíblemente riesgosa, sabíamos que no estábamos yendo a un parque de diversiones (…) Una de las cláusulas, por ejemplo es no padecer claustrofobia”.

