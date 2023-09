La leyenda inolvidable: Luis Miguel agota 26 fechas en 11 estados de la Unión Americana

Luego de veinte inolvidables fechas ante más de 200 mil personas que llenaron a su máxima capacidad la Movistar Arena de Buenos Aires y de Santiago de Chile, Luis Miguel cautivará con su voz e inolvidable repertorio a 21 ciudades en 11 estados de la Unión Americana y la capital de los Estados Unidos. Lo anterior a lo largo de una serie de 26 conciertos que previo al inicio de la gira, se reportan con localidades totalmente agotadas.

La histórica gira del cantante comenzará con tres conciertos el 15, 16 y 17 de septiembre en el Dolby Live at Park MGM de Las Vegas, Nevada; y culminará en el Moody Center de Austin, Texas, el próximo 5 de noviembre de 2023. Para entonces, el cantante habrá cumplido casi dos meses de gira a través de los estados de Nevada, California, Arizona, Illinois, Indiana, New York, Florida, New Jersey, Massachusetts, Oklahoma y Texas; así como en la Capital One Arena, foro con capacidad para 20 mil localidades en Washington D.C.

El cantante llevó sus éxitos a los fans.

Tras su paso por Norteamérica, el Luis Miguel Tour 2023-2024 que promete ser la gira más grande y exitosa para un cantante mexicano de talla internacional, continuará este 14 de noviembre por territorio mexicano, donde cerrará el presente año con un espectacular concierto en la Riviera Maya.