Benito Castro: esta fue la última voluntad del querido actor

Pese al inmenso dolor que ha generado la repentina muerte de Benito Castro, la familia del actor se ha dado el tiempo para atender a los medios de comunicación y fue precisamente durante un encuentro con periodistas donde la viuda del también comediante, Deborah Ochoa, dio a conocer cuál fue la última voluntad del emblemático y querido histrión que le dio vida a emblemáticos personajes como “El Kin Kin” y “El Papiringo”.

Estas declaraciones de Deborah Ochoa fueron realizadas desde la funeraria en la fue velado el entrañable amigo de Paco Stanley donde fue cuestionada por distintos periodistas sobre la última voluntad de su esposo y fue aquí donde señaló que debido a la forma tan repentina como se dieron las cosas, el histrión no dejó muchas instrucciones, no obstante, señaló que el comediante no quería ser cremado pues quería que su cuerpo se enterrara en el mismo lugar en el que están los restos de sus padres y hermanas.

Benito Castro falleció a los 77 años de edad. Foto: Cuartoscuro

“No (estipuló nada más), solo que no lo cremaran, mejor que lo enterraran y al final pues ya se reúne con sus padres, con sus hermanas", señaló Deborah Ochoa, quien también detalló que ya no alcanzó a despedirse del actor debido a que cuando ocurrió el fatal accidente ella se encontraba en la ciudad de Querétaro.

Por otra parte, Benito Castro Jr. señaló que otra instrucción que dejó su padre fue que no quería que se deshicieran de la casa en la que creció pues quiere que dicho inmueble sirva como punto de reunión para su familia pues pretende que se mantenga unida pese a que él ya no esté y el heredero del actor aseguró que su familia está en la mejor disposición de cumplirle este deseo al emblemático “Papiringo”, quien estaba a poco tiempo de regresar a la televisión con María Elena Saldaña “La Güereja”.

Cabe señalar que, la última voluntad de Benito Castro se cumplirá este miércoles 13 de septiembre pues su hija menor, Debbie Castro, señaló que el cuerpo de su padre será trasladado al Panteón Jardín de la Ciudad de México donde será inhumado en el lugar donde se encuentran sus padres y su hermana mayor.

El cuerpo de Benito Castro será inhumado este miércoles 13 de septiembre. Foto: IG: benitocastro_oficial

Es importante señalar que, pese al intenso dolor que provocó la muerte de Benito Castro, la familia del histrión ha manifestado haber encontrado consuelo en todos los buenos recuerdos que generaron pues aseguran que no quedó nada pendiente entre ellos y el también cantante, a quien reconocieron como un extraordinario profesional y todavía un mejor esposo y papá.

Benito Castro falleció el pasado lunes 11 de septiembre a los 77 años de edad luego de haber sufrido una aparatosa caída en su propia casa que le provocó severas lesiones que lo llevaron a ser hospitalizado de emergencia, no obstante, debido a la gravedad de las lesiones perdió la vida horas más tarde provocando una gran conmoción al interior de la industria del entretenimiento en México donde era una de las celebridades más queridas y respetadas por el gremio actoral por su amplia trayectoria.

