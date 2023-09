"Fue el amor de mi vida": viuda de Benito Castro habla por primera vez, no pudo despedirse del actor

El mundo de la televisión y de la música se vistió de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento del primer actor, Benito Castro, famoso por el trabajo que realizó como protagonista de "La Güereja y algo más", "Güereja de mi vida" y "Así son ellas".

Fue durante la tarde del lunes 11 de septiembre cuando Pati Chapoy, conductora de "Ventaneando", detalló que el también cantante Benito Castro de 77 años de edad sufrió una caída dentro de su casa que lo llevó a ser internado de emergencia. Horas después perdió la vida.

Este martes 12 de septiembre el programa matutino "Sale El Sol" compartió una entrevista con la viuda de Benito Castro. Verdaderamente triste, Deborah Ochoa expresó su sentir ante el repentino fallecimiento del exintegrante de "Los Hermanos Castro".

Entre lágrimas la viuda del protagonista de "La Güereja y algo más" confesó que Benito Castro fue el amor de su vida. Lamentó mucho no poderlo acompañar en sus últimos momentos con vida, pues detalló que todo sucedió demasiado rápido.

"Fue el amor de mi vida, el amor más importante. Es un momento muy fuerte y triste. Me siento triste de que no pude llegar a verlo, no lo pude acompañar. Me parte el alma que fue tan rápido", contó frente a las cámaras.