The Killers grabó un videoclip cerca de CDMX y así puedes llegar al mágico lugar

The Killers es una banda de rock alternativo originaria de Las Vegas, Nevada, formada en 2001, misma que desde entonces ha destacado por su estilo musical, el cual combina elementos del rock, el new wave y el pop, lo que les ha permitido crear un sonido distintivo y versátil que ha resonado en todo. el mundo.

Desde su debut con el álbum "Hot Fuss" en 2004, la banda ha cosechado un éxito continuo gracias a su capacidad para crear himnos contagiosos y letras emotivas, siendo este uno de los principales motivos por los que The Killers han ganado tanta popularidad en países de habla hispana, como México.

The Killers conquista con su estilo y propuesta sonora. Foto: Archivo

The Killers y el cariño que tiene por México

Además, la banda es querida en tierra Azteca gracias a la universalidad de su música y su habilidad para conectarse emocionalmente con su audiencia, al tiempo que la banda ha demostrado su compromiso con sus fanáticos en países de habla hispana a través de giras y conciertos memorables en lugares icónicos.

The Killers en su última presentación en México en abril de 2023. Foto: Omar Porcayo

The Killers también han colaborado con artistas de habla hispana, como Shakira y Natalia Lafourcade, lo que ha contribuido a su reconocimiento y aprecio en la escena musical hispanohablante y este es precisamente uno de los motivos que los han llevado a seguir tejiendo una estrecha relación con México, algo que los llevo incluso a grabar un videoclip musical en un pueblito cercano a la CDMX.

¿Dónde grabó The Killers el videoclip de "When you were young" en México?

El grupo estadounidense es conocido por filmar varios de sus videos musicales en ubicaciones interesantes y a menudo temáticas, este es el caso de su video para la canción "When you were young", mismo que fue grabado en Tlayacapan un pueblo mágico ubicado en el estado de Morelos, el cual se encuentra aproximadamente a 96 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

Tlayacapan es conocido por su belleza escénica, su rica historia y su arquitectura colonial, lo que lo convierte en un destino popular para los visitantes que desean experimentar la cultura y la belleza natural de la región y este fue precisamente el motivo que llevaría a la banda a grabar aquí, pues grabaron con actores mexicanos y en iglesias de más de 500 años.

El videoclip es íntimo y se usaron actores así como crew mexicano para grabarlo a cargo de Anthony Mandler, quien también estuvo a cargo de sorprendentes videos incluyendo "Unfaithful" de Rihanna, "Maneater" de Nelly Furtado, "When I'm Gone" de Eminem y "Get Original" de The Black Eyed Peas.

