Mira cómo luce ‘Kaan’, el hijo de 'Sherezade' a 17 años de estreno de “Las Mil y una Noches”

“Las Mil y una Noches” fue la telenovela turca pionera en llegar a Latinoamérica y hasta el día de hoy sigue siendo una de las historias más recordadas por los televidentes. La trama protagonizada por Halit Ergenç y Bergüzar Korel tuvo grandes picos de rating por la apasionante historia de amor entre ‘Sherezade’ y ‘Onur’

Aunque parezca increíble, ya han pasado 17 años desde el estreno de esta producción y los fanáticos se siguen acordando del pequeño ‘Kaan’. El hijo de ‘Sherezade’ sufría de leucemia y a causa de esto, la protagonista de “Las Mil y una Noches” accede a tener relaciones con su jefe ‘Onur’, a cambio de dinero para poder salvarle la vida a su hijo.

Efe Cinar es el actor que se puso en los zapatos de ‘Kaan’. Al momento de la grabación de la telenovela, el pequeño tenía apenas 4 años. Sin duda, tenía un futuro prometedor en la industria, sin embargo, al término de las grabaciones de la teleserie decidió dejar las cámaras para enfocarse en sus estudios y no se supo nada más de él.

Efe Cinas tenía apenas 4 años cuando actuó en "Las Mil y una Noches". | Crédito: TMC Film.

Hoy, 17 años después del estreno de “Las Mil y una Noches”, el recordado intérprete ya tiene 21 años. Está totalmente dedicado a sus estudios y a una de sus mayores pasiones, el deporte de contacto. Quiere convertirse en un gran atleta, por eso reparte tu vida entre Turquía y Canadá.

En 2020, dio una entrevista a un medio de su país y aseguró que sus padres querían que siga actuando, pero él prefirió dedicarse a sus estudios. "Mis papás siempre me apoyaron cuando hice la teleserie, pero después de Las Mil y Una Noches me llamaron para actuar en otras teleseries y no quise seguir. Aunque a ellos les hubiese gustado que lo hiciera".

Efe Cinar lleva una vida muy reservada, se sabe muy poco sobre sus proyectos o actividades. Lo que sí es seguro, es que el actor no regresará a las pantallas ya que sus intereses están completamente alejados de los reflectores.

Fotos de Efe Cinas

Efe Cinar está alejado de las pantallas. | Crédito: Instagram.

El recordado 'Kaan', ahora se dedica a los deportes de contacto | Crédito: Instagram.

Efe divide su vida entre Turquía y Canadá para cumplir sus objetivos. | Crédito: Instagram.

