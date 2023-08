Saskia Niño de Rivera es una activista reconocida en México, realiza la labor de reinserción social con personas que están en prisión, de modo que a través de su organización Reinserta brinda talleres, pláticas, asesorías psicológicas y diferentes acciones en pro de quienes abandonan la cárcel.

Su trabajo no solo involucra tratar con adultos, también con niños, hijos de mujeres que viven en distintas cárceles mexicanas debido a que sus madres dieron a luz en reclusión. Tener a un bebé en condiciones poco favorecedoras, solo es el inicio de una mala condición de vida, ya que desafortunadamente, muchos de los niños que nacen en una cárcel, se ven envueltos en condiciones de vulnerabilidad que influye directamente en su vida y desarrollo como adultos, por eso, Saskia desarrolla actividades que favorezcan a los menores, y puedan crecer libres de violencia.

Podcast "En la mother, soy mamá", episodio Maternidad en la cárcel. Foto Especial

¿Cómo es la vida de un niño en prisión?

Los niños que nacen en prisión tienen una rutina y desarrollo completamente diferente a la que tiene un niño tiene normalmente. Al vivir en un ambiente con demasiadas restricciones, los infantes no pueden desarrollarse favorablemente. Saskia comenta que es normal que los menores no sepan qué es el cielo, o la noche, no conozcan los colores o las texturas, por este motivo, Reinserta se acerca a las madres y los niños para que realicen actividades de estimulación temprana, pues algo tan sencillo como jugar, no lo pueden hacer.

Conoce más sobre la vida de las madres y menores en prisión con Saskia Niño de Rivera, quien platica para el podcast ¡En la mother, soy mamá! a qué riesgos se enfrentan, y cómo opera el sistema penal con las familias.

Sororidad en prisión

A pesar de que el ambiente en prisión puede ser hostil, y existen historias desgarradoras, también hay momentos entre la población penitenciaria que merecen ser difundidos. Saskia platica algunas anécdotas que ha vivido gracias a Reinserta, una de ellas es presenciar experiencias de sororidad entre las reclusas. Uno de los casos que más recuerda es cuando vio cómo varias mujeres se encargaron de un niño sin saber quién era la madre, algunas reclusas sí sabían de quién era hijo, y que en ese momento estaba ocupada, algunas de ellas decidieron cargar y vigilar al menor.