KAMP Fest: TNF, exponentes del Latin K-Pop, hablan de su experiencia en Latinoamérica

TFN, anteriormente conocidos como T1419, son uno de los boy groups que se presentará en el KAMP Fest, uno de los eventos K-Pop más grandes de México. En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, nos platicaron sobre su experiencia en Latinoamérica y el Latin-Kpop.

La banda surcoreana es conocida por ser la primera en tener una canción original completamente en español titulada "When the Sun Goes Down" con la cual iniciaron sus promociones en Latinoamérica, uno de los mercados pocos explorados por los idols, pero con los países que más consumen este fenómeno.

El próximo domingo 20 de agosto, TFN se presentará en el segundo día de actividades del KAMP Fest a realizarse en el Palacio de los Deportes, uno de los primeros festivales K-Pop que se hacen tras 6 años desde la KCON de 2016. El grupo nos habló de su amor por México y sus promociones en Latinoamérica.

TFN está listo para poner a prueba su apuesta por el Latin K-Pop

Como parte de sus promociones, TFN visitó la Ciudad de México para reunirse con sus fans tras el lanzamiento de su álbum "BEFORE SUNRISE Part. 4" cuya canción promocional AMAZON es una combinación de ritmos latinos y K-Pop, una de sus apuestas musicales.

En entrevista, TNF explicó que su visita a México es importante para ellos, pues han recibido mucho amor por parte de sus fans y el KAMP Fest será tu tercera vez en el país para presentarse en el festival. Los integrantes revelaron que la distancia no es problema para ellos

Podemos sentir su amor desde Corea, aunque estamos lejos geográficamente, podemos ver y recibir su amor

Sobre la combinación de los ritmos latinos, música reguetón y el K-Pop, TFN explicó que han podido encontrar un equilibrio con sus canciones, pues además de responder el amor de sus fans, consideran que ambos géneros musicales tienen una energía fuerte y similar.

Créditos: El Heraldo de México

En una ocasión anterior, el grupo reveló que su pronunciación en nuestro idioma se debe a que toman clases en español, por lo que pueden comunicarse mejor con sus fans. Durante su visita a México, también tuvieron la oportunidad de conocer a Daddy Yankee, uno de los artistas que han seguido de cerca y recibieron palabras de aliento del ícono boricua.

Con tan solo dos años de carrera, TFN se presentará en México por primera vez en un festival K-Pop y deleitarán a sus fans con sus éxitos latinos.