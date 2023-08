Michelle Salas impone estilo desde el mar con microbikini taparrabos

Michelle Salas sigue pisando fuerte en el mundo de la moda gracias a su belleza y su particular estilo a la hora de vestir. La modelo e influencer mexicana tiene 34 años y es una de las más elegidas por prestigiosas marcas que la buscan para que promocione sus productos y servicios en redes sociales.

Michelle Salas posando. Fuente: Instagram @michellesalasb

Conocida por ser la hija de los artistas Luis Miguel y Stephanie Salas, Michelle Salas ha ido formando con el paso de los años una trayectoria que ha grabado a fuego su nombre entre las principales celebridades del rubro de la moda. Así, la nacida en Ciudad de México se ha rodeado de un incondicional fandom que no deja de crecer.

Michelle Salas posando. Fuente: Instagram @michellesalasb

La joven influencer se encuentra viviendo una etapa muy particular en su vida. Michelle Salas se casará con el empresario Danilo Díaz, con quien mantiene una relación sentimental de más de siete años. Aunque aún no se sabe la fecha en que dirá el “sí, quiero”, todo indica que Luis Miguel no será quien la entregue en el altar.

El posteo de Michelle Salas en Instagram

En este marco, Michelle Salas se encuentra disfrutando de unas vacaciones soñadas en Ibiza y desde allí ha revolucionado a sus más de 1,8 millones de seguidores. La modelo e influencer mexicana ha publicado fotografías y videos en los que muestra los paisajes recorridos y los outfits que ha elegido para estar en la playa o salir a cenar.

“Verano no te acabes”, escribió en su cuenta de Instagram junto a un breve video con el que impuso estilo desde el mar. En esta oportunidad, Michelle Salas posó ante la cámara con un microbikini taparrabos muy colorido y con un diseño fresco y juvenil. Los likes sumaron más de 10 mil y fue halagada con comentarios como “Simplemente divina”, “Guapísima”, “Bella Michele, como su papá” y “Linda y maravillosa”, entre otros.

